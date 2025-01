Oroscopo 2025 Ada Alberti: le previsioni segno per segno su lavoro e finanze

Cosa rivela l’Oroscopo 2025 di Ada Alberti per quanto riguarda il lavoro e le finanze, per i 12 segni del nostro Zodiaco? La nota astrologa, come di consueto nella puntata di Mattino 5 andata in onda ieri su Canale 5, ha fornito le sue previsioni inerenti non solo alla sfera sentimentale ma anche a quella professionale, svelando cosa dovranno aspettarsi a tal riguardo i segni. Ecco di seguito le previsioni relative al lavoro per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall'8 al 10 gennaio 2025/ Discussioni per la Bilancia: tutte le previsioni

Oroscopo 2025 Ada Alberti, lavoro: bene la Bilancia, possibilità di ripresa per Capricorno

BILANCIA: La Bilancia andrà molto bene nella professione: c’è una crescita professionale molto interessante, ci sono delle sfide da vincere sicuramente.

SCORPIONE: Da giugno in avanti può realizzare qualcosa di interessante sul piano imprenditoriale ma anche finanziario, per ottenere molto di più nella seconda metà dell’anno.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dall'8 al 10 gennaio 2025/ Grane finanziarie per l'Ariete: le previsioni

SAGITTARIO: Ha sofferto moltissimo per questioni legate alla casa: qualcosa dovrà risolvere e chiudere il cerchio in questo 2025. Il lavoro dovrà ancora pazientare e dovrà dire sì ai compromessi, per potersi riprendere.

CAPRICORNO: Anche Capricorno ha avuto delle difficoltà, ma le possibilità per riprendersi quest’anno ci sono tutte.

ACQUARIO: Il lavoro creativo e artistico sarà straordinario, soprattutto nella prima parte dell’anno. Bisognerà fare attenzione un po’ alle finanze e alle questioni legali, soprattutto nella seconda metà.

PESCI: Ha sofferto parecchio, troppe sono state le responsabilità, ma la crescita e l’espansione c’è; sta costruendo molto nella sua vita, magari un cambio di casa, ma la seconda metà dell’anno è straordinaria e rientreranno finalmente i soldi.

Oroscopo 2025 Ada Alberti, le previsioni sul lavoro/ Leone in fase d'espansione, gratifiche per Cancro