Oroscopo 21 e 20 dicembre/ Previsioni Paolo Fox per Toro, Vergine, Bilancia e…

OROSCOPO: I SEGNI IN STALLO DEL 20 DICEMBRE 2019

Ora invece è il momento di confrontarci con i segni in stallo, analizzando l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Cancro: amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro. Si è in lotta con opposizioni planetarie. Si borbotta tanto. Forse si aspettava l’aiuto di una persona che forse all’ultimo momento non ha potuto aiutare. Leone: amore, lavoro e fortuna quattro stelle. Si deve far vedere agli altri quanto si è belli, anche se già si vede quando si passeggia o quando si fa capire quanto si è alteri. Bilancia: giornata interessante con amore e lavoro quattro stelle, fortuna negli incontri tre. Ci sono già abbastanza incontri e si devono mettere in riga le persone che si hanno incontro. Dal punto di vista sentimentale si cerca giustizia o qualche conferma in più.

OROSCOPO 21 DICEMBRE 2019: LE PREVISIONI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

Soffermarci sui segni in fase di stallo per quello che riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di domani 21 dicembre. Toro: amore, lavoro e fortuna quattro stelle. Attenzione a non diventare troppo nervosi. Vergine: amore, lavoro e fortuna quattro stelle. Dipende solo dal segno senza farsi lasciare incupire da personaggi che entrano nel segno che portano solo ombre che poi spariranno. Bilancia: quattro stelle in tutti e tre i campi cioè amore, lavoro e fortuna. Da ieri c’è un bel cielo con Venere che inizia un bel transito. Arriva così un piccolo premio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA