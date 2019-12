Oroscopo 24 dicembre, Paolo Fox/ Classifica I Fatti Vostri: i segni top e in crescita

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, quali sono i segni in crescita di oggi?

Confrontiamoci con i segni a quattro stelle, leggendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Cancro: non ci si deve lasciare prendere dall’apparenza perché questo segno fa tanto il duro ma è di una grande tenerezza. Si è molto disponibili e carini. Giove e Saturno in opposizione ci dimostra che questo è un periodo in cui si deve raggiungere un equilibrio. Questa opposizione durerà un po’ e porterà a termine tutto quello che non piace fare. Leone: il cielo è molto forte che diventerà ancora più interessante. Oggi la Luna buona porterà a sfidare a tombola tutti quelli che si troveranno attorno al tavolo. C’è grande positività. Bilancia: c’è un grande senso della famiglia, un po’ esteso. Il Cancro, Vergine, Leone vogliono stare pochi ma buoni, la Bilancia può organizzare una cena con tante persone per stare bene. Si devono rivedere alcune questioni della propria vita. Acquario: il segno è un po’ duro per quanto vuol dire le decisioni. Il segno riesce in quello che vuole fare, ma si dovrà dare alla vita un altro senso.

Toro, Sagittario, Capricorno: ecco i segni al top dell’Oroscopo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni a cinque stelle. Toro: il segno è una buona forchetta e anche un ottimo chef. Certe cose si cucinano molto bene. Ci sono tante sfumature anche di quello che piace. Le stelle possono portare uno splendido regalo, magari con un messaggio speciale verso il futuro con ottimismo, positività ed amore. Sagittario: la Luna è nel segno. Si possono vivere delle situazioni speciali. Si è favoriti anche per i sentimenti. Sono giorni in cui ci si muove ancora di più con voglia di frequentare posti diversi. Capricorno: a fine anno c’è l’abitudine di fare un bilancio di quello che si è vissuto negli ultimi mesi. Si dovrà capire ora cosa si è fatto e cosa si vorrà fare. Il bilancio porterà a togliere qualsiasi cosa negativa fatta, il risultato è positivo.

