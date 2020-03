Oroscopo 9-15 marzo 2020/ Bilancia, Scorpione, Acquario e Pesci…

Simon and the stars, oroscopo settimana 9-15 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo della settimana tra il 9 e il 15 marzo di Simon and the stars ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: il segno sta vivendo una trasformazione importante in questo periodo con la possibilità che questo particolare vada a interessare soprattutto il campo della professione. Nelle prossime settimane tutto questo sarà decisamente più evidente con la possibilità di veder crescere ulteriormente la soddisfazione personale. Scorpione: si sta ridisegnando il futuro del lavoro per questo segno, che si sente protetto da persone che navigano nella stessa direzione. Questo è un momento in cui si possono ottenere delle ottime risposte verso il futuro. Sagittario: si stanno ridisegnando delle linee per gli affari. Alcuni accordi potrebbero portare a un cambiamento decisamente interessante. Rimane importante cercare di non esagerare e di commettere dei passi falsi in diversi ambiti.

Capricorno, Acquario e Pesci oroscopo Simon and the stars

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Simon and the stars con Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: a livello professionale si sta vivendo una fase di crescita molto interessante anche se diversi obiettivi si possono considerare ancora in costruzione. Se si deve chiudere un accordo forse questo è il momento giusto per riuscire a calare l’asso. Non si devono sottovalutare le giornate di oggi e domani che potrebbero portare a grandi risultati. Acquario: si sta revisionando la posizione professionale per gradi, senza fretta ma mettendo decisamente a fuoco diverse situazioni legate alla propria persona. Si deve però assolutamente evitare di correre appunto con l’obiettivo di fare tutto un passo alla volta. Pesci: nelle scorse settimane alcuni confronti hanno creato dei problemi soprattutto dal punto di vista del lavoro. Si deve provare a puntare su situazioni concrete in grado di dare ampio respiro al segno anche per il futuro.

