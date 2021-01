Acquario, Oroscopo Paolo Fox 2021 a Domenica In/ Ferzan Ozpetek, anno di rinascita

Oroscopo Paolo Fox 2021, Acquario: lavoro, amore e fortuna, come sarà il nuovo anno?

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2021 per l’Acquario è arrivato ieri nel corso della nuova puntata di Domenica In proprio durante il collegamento con il regista e scrittore Ferzan Ozpetek. Quello in partenza sarà un anno molto particolare per l’Acquario e in cui si evidenzia molto i lati principali del vostro segno. Siete coloro che non hanno paura delle difficoltà che si prospettano sulla vostra strada e quindi non vi abbattete se dovete superare degli ostacoli, distinguendovi dalla massa di persone che vi sono attorno, per le vostre scelte che appaiono molto diverse.

In un anno particolare, secondo l’oroscopo Paolo Fox, come nei mesi passati e in quello futuro in cui si prospettano diverse limitazioni, ciò vi porterà a sentirvi un po’ oppressi e alcuni di voi potranno percepire una voglia maggiore di ribellarsi e di recuperare tutte quelle occasioni che non avete potuto vivere nei mesi precedenti. A favorire questo vostra nuova energia vi è la possibilità di vivere in maniera rinnovata la vostra vita è anche la presenza di un cielo molto luminoso con Giove e Saturno che sono presenti nel vostro segno.

Oroscopo Acquario, previsioni di Paolo Fox per il 2021

I due pianeti Giove e Saturno hanno fatto il loro ingresso nella costellazione dell’Acquario già da dicembre e ad aggiungersi a questa situazione positiva intorno all’11 di febbraio si avrà anche una congiunzione di pianeti molto vantaggiosa per gli appartenenti al vostro segno. Secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox, grazie a questa combinazione astrale avrete quindi la possibilità di effettuare dei cambiamenti sia dal punto di vista dell’amore sia per ciò che riguarda il lavoro, ma dovrete fare attenzione anche alla presenza di Urano, un pianeta che vi porta a fare i conti con la realtà concreta e quindi alla necessità di avere a disposizione il denaro per poter affrontare nuove esperienze nella vostra vita. Il 2021 sarà quindi un anno che si differenzia da quello precedente in cui avete avuto la necessità di dover fare dei tagli nella vostra vita.

Lavoro: nuove occasioni

In merito al lavoro secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox, l’Acquario avrà ora l’opportunità di eseguire dei cambiamenti decisivi, con una vera e propria rivoluzione che riguarderà anche l’ambito familiare. Infatti per voi non è un problema cambiare tutta la vostra vita, rinunciando al passato o a quello che avete vissuto fino a quel momento: basta che credete alle vostre idee. Per questo potete essere definiti come dei folli, ma che al contempo avete la capacità di mantenere la razionalità in tutto quello che fate. I cambiamenti quindi vi porteranno a vivere un anno davvero positivo, con una sorta di rinascita e la possibilità di effettuare delle scelte che vi daranno nuova energia. State solo attenti all’aspetto economico ed a non allontanarvi troppo dalla realtà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA