Le previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Angherie sentimentali e momenti intensi dal punto di vista professionali, nuovi momenti idilliaci e progetti in fiore; c’è tutto in questo sabato stando alle previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti. Prendendo spunto da quanto raccontato dalla nota astrologa nelle previsioni settimanali e del mese, si evince un cielo scandito da una moltitudine di contrasti per le prossime ore. Sul lavoro arrivano idee nuove ma anche sfide da superare con attenzione e non è detto che le energie a disposizione siano necessarie per superare indenni il momento. In amore c’è sempre tempo per recuperare il terreno perduto; a patto che si affinino le doti di empatia e la capacità di immedesimarsi nei sentimenti altrui. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti.

Le previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le sensazioni positive degli ultimi giorni non conoscono resa; anche per questo sabato si prevedono ore con l’amore al centro dell’attenzione. Attenzione sul lavoro dove la fatica potrebbe farsi sentire.

SCORPIONE: Una giornata decisamente intensa dal punto di vista degli impegni di lavoro; siete nel pieno di un progetto importante e il cambiamento è dietro l’angolo.

SAGITTARIO: Amore in tempesta per qualcuno nel corso delle prossime ore; un chiarimento non ha forse dato l’esito sperato. Sul lavoro continuate a mantenere alta la guardia.

CAPRICORNO: C’è la necessità di affidarsi maggiormente al dialogo e all’ascolto, soprattutto in amore; anche sul lavoro le doti empatiche potrebbe risolvere qualche grana di troppo.

ACQUARIO: E’ un periodo decisamente positivo e il fine settimana può portare al massimo i momenti di spensieratezza; relax e divertimento per questo sabato, e chissà magari anche qualche sorpresa in amore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti è possibile cambiare l’ordine delle priorità sul lavoro ottenendo vantaggi che prima sembravano più distanti. In amore c’è qualcosa che suscita particolare attenzione, non siate superficiali.