Le previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Volge al termine una settimana intensa, giornate vissute a pieno da buona parte dei segni dello Zodiaco ma per questo sabato sono possibili piccole rivoluzioni; le previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti prendono spunto da quanto raccontato dalla nota astrologa per l’andamento settimanale e mensile. Si parte dal lavoro, spesso baricentro di opportunità ma anche di apprensione; le scelte da prendere non mancano mai e queste ore potrebbero rivelarsi focali se c’è da rendere propizio un cambiamento quasi rivoluzionario. In amore buoni spunti per single e cuori solitari; una leggera maretta nell’aria per qualcuno ma situazione gradevole anche per coppie consolidate che aspirano alla progettualità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti.

Le previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Questo sabato può partire con il piglio giusto grazie allo spirito avventuroso che guida buona parte dei propositi per la settimana prossima ai titoli di coda. Sul lavoro e in amore si può osare.

TORO: Una settimana che è stata fino ad oggi decisiva e importante nel merito delle scelte, una tendenza che non cambia per questo sabato con la possibilità di avventurarsi in novità anche in amore.

GEMELLI: In amore prosegue forse qualche turbamento o circostanze da risolvere in famiglia; prosegue il supporto di Venere che rende proficue le scelte istintive anche sul lavoro.

CANCRO: I buoni propositi non vi mancano per il fine di questa settimana è possibile mettere la ciliegina sulla torta rispetto a quanto costruito nei giorni precedenti. In amore rinnovamento, sul lavoro novità corpose.

LEONE: Prendere aria per voi e per le riflessioni; questo sabato è da vivere con leggerezza se ci sono impegni importanti di lavoro e senza dimenticare di coltivare le emozioni intense in amore.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo Ad Alberti bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di poter propiziare novità positive nel contesto di lavoro. In amore si rallenta ma la fase potrebbe essere solo transitoria.