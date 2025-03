Oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025: cosa dicono le stelle?

Rieccoci come di consueto al tanto amato oroscopo di Ada Alberti, astrologa seguitissima e puntuale famosa per le sue previsioni azzeccate. Che mese ci aspetta a marzo 2025, ma soprattutto, cosa cambia a livello professionale e amoroso per i segni dello zodiaco? Iniziamo a vedere nel dettaglio l’oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire cos’hanno in serbo gli astri?

Franco Oppini, marito Ada Alberti/ L'astrologa: "un grande amore: una passione bruciante sin dall'inizio"

ARIETE: il primo segno dello zodiaco è protagonista di un mese senza dubbio molto fortunato. Secondo oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 si prevede una giornata piena di amore, con tanta voglia di condivisione. Per i single, niente paura! Grazie a venere tornano rapporti stimolanti e torna anche la possibilità di fare nuove conoscenze.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 25-28 febbraio 2025/ Amore favorito per Scorpione e Pesci

TORO: i nati sotto il segno del Toro stanno per vivere una giornata e un mese riflessivo. Penseranno molto a quello che gli sta a cuore per trovare finalmente una soluzione ad ogni problema. I single potranno vivere splendide emozioni esattamente come successo per febbraio. L’oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 svela un senso di grande liberazione dai dolori del passato.

GEMELLI: carissimi Gemelli, i nati sotto questo segno continuano a vivere un periodo fortunato. L’oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 prevede novità interessanti a lavoro: cogliete questa splendida opportunità e fatevi valere! Per quanto riguarda l’amore, è tempo di chiudere le relazioni tossiche, se eravate indecisi lo scorso anno questi sono i giorni favorevoli per mettere un punto a quello che vi logora.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 25-28 febbraio 2025/ Giorni impegnativi per Ariete e Gemelli

Oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025: Vergine piccole diatribe

CANCRO: piccolo intoppo per il Cancro in questo mese di marzo. Si prospettano momenti di sconforto, forse per una delusione in ambito lavorativo, ma niente paura! Grazie a Marte che passa transitando nel segno, sarete più attivi che mai per far fronte a questa situazione.

LEONE: cosa dice l’oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025? Questo segno passionale potrà mostrare tutte le sue doti amorose con l’arrivo della primavera, e grazie a Giove che passa nel segno è il momento di fare un upgrade nella vostra vita. Non fatevi intimorire e prendete in mano le questioni in sospeso e siate aperti ad ogni cambiamento!

VERGINE: ed eccoci giunti all’ultimo dei primi sei segni zodiacali, che per il 3 marzo sarà messo a dura prova. L’oroscopo di Ada Alberti di marzo svela anche qui un piccolo intoppo: potreste arrabbiarvi con qualcuno per via di qualche ingiustizia che proprio non riuscite ad accettare grazie alla vostra infinita correttezza.