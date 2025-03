Ed eccoci con la seconda parte dell’Oroscopo Ada Alberti 3 marzo 2025, dove vedremo cosa ci dicono le stelle per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Con l’arrivo della primavera tutto cambia, e potrebbe arrivare un periodo di incertezza. Fortunatamente, grazie ai pianeti transitanti, ogni segno avrà la possibilità di far fronte al meglio alle difficoltà. Passiamo dunque a vedere le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Ada Alberti 3 marzo 2025, da Bilancia a Pesci: attento Scorpione!

BILANCIA: respiro di sollievo per gli amici della Bilancia! Sta per arrivare un mese bellissimo, sereno e pieno di sicurezze. L’Oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 ha solo belle previsioni per voi: grandi soddisfazioni a lavoro e una buona possibilità di trovare la persona della propria vita.

SCORPIONE: con l’arrivo della primavera, i nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a cambiare le carte in tavola. Sebbene si tratta di un periodo apparentemente tranquillo, potreste dover guardare in faccia alcuni rapporti che non avete ancora chiuso ma che vi stanno facendo male, che sia a lavoro o in amore. Per quanto riguarda i single, sembra che secondo l’oroscopo di Marzo inizi il mese perfetto per guardarsi intorno. Cosa aspettate?

SAGITTARIO: ebbene sì, questo è un periodo piuttosto difficile per i nati sotto il segno del Sagittario. Il motivo? Non riuscite ad uscire da una situazione che vi infastidisce. Continuano anche i problemi con il portafoglio e quindi siete costretti a risparmiare. Fortunatamente, l’Oroscopo Ada Alberti di domani 3 marzo 2025 ci svela che Venere transiterà nel segno e fino al 27 marzo sarete molto creativi.

CAPRICORNO: dall’inizio dell’anno avete cercato un lavoro, una stabilità, un nuovo amore. Ma non è ancora giunto il momento delle soddisfazioni. Tocca pazientare un po’ cari Capricorno! L’Oroscopo Ada Alberti 3 marzo 2025 svela che è meglio stringere i denti e tenere stretto quello che già si ha, ma attenti a chi vi osteggia!

ACQUARIO: anche se continua il periodo d’oro di questo nuovo anno, anche chi è nato sotto il segno dell’Acquario deve stare attento alle finanze. Si prospettano grosse spese ed è meglio risparmiare per qualsiasi imprevisto. L’Oroscopo Ada Alberti 3 marzo 2025 vi consiglia di non arrendervi, dato che la carriera continuerà alla grande.

PESCI: carissimi Pesci, l’Oroscopo Ada Alberti 3 marzo 2025 preannuncia un periodo di svolta non da poco. State per raccogliere i frutti del vostro duro la voro e finalmente ricevere le soddisfazioni che aspettavate a lavoro. Non solo! Anche in amore buone notizie e tanta fortuna!