Una nuova settimana è iniziata, marzo sta per finire e aprile comincia ufficialmente portando importanti novità nelle vite dei vari segni zodiacali. Con l’arrivo di un nuovo mese, cambiano le previsioni delle stelle in base alla posizione dei pianeti che influenza la sfera sentimentale e professionale di tutti. Cosa prevedono, dunque, le stelle per la giornata di domani, martedì 1 aprile 2025? A svelarlo è Ada Alberti che, nello spazio dedicato all’oroscopo all’interno di Mattino 5, svela le previsioni dell’oroscopo di domani per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni domani 28 marzo 2025/ Gemelli volano in amore, Ariete cresce

Oroscopo Ada Alberti domani: le previsioni da Ariete a Pesci

ARIETE: Giove è sempre dalla vostra parte quindi successo e fertilità sono garantiti. Nonostante il bel periodo, tuttavia, non è da escludere un po’ d’ansia legata sia a questioni professionali che sentimentali.

TORO: Giorno e, soprattutto, settimana importante dal punto di vista professionale per i nati del segno. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, le stelle sono dalla vostra parte soprattutto se cercate nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domani 27 marzo 2025/ Bilancia riflessiva, Sagittario top

GEMELLI: Non è il giorno giusto per gioire. Serve ancora cautela per un vecchio problema che potrebbe ritornare nella professione e causare nuovi grattacapi.

CANCRO: Migliorano le stelle per i nati del segno che possono dare voce ai vostri desideri. Il periodo è buono soprattutto per il campo professionale in cui siete autorizzati ad osare.

LEONE: Crescita evolutiva per quanto riguarda il lavoro. Il periodo, inoltre, promette importanti novità che potrebbero arrivare prima del previsto.

VERGINE: Molto interessanti le stelle dei nati sotto il segno della Vergine, secondo le previsioni di Ada Alberti, soprattutto in campo lavorativo. E’ importante, tuttavia, essere diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domani 27 marzo 2025/ Battibecchi per l'Ariete, Toro sereno

BILANCIA: Periodo strano e incerto quello dei nati del segno a cui le stelle consigliano di essere cauti e prudenti nel prendere decisioni, sia lavorative che sentimentali.

SCORPIONE: Oroscopo decisamente positivo quello per l’amore dello Scorpione. Favoriti i progetti di coppia ma anche il lavoro promette bene, soprattutto per coloro che vogliono realizzare qualcosa all’estero.

SAGITTARIO: Serve cautela nelle collaborazioni lavorative. E’ un periodo strano durante il quale l’oroscopo continua ad sulle montagne russe.

CAPRICORNO: Potrebbe esserci qualche problema di coppia e, secondo l’oroscopo, sarà importante essere cauti sia nel rapporto con il partner che per quanto riguarda le questioni della casa.

ACQUARIO: Periodo buono con la creatività al top che potrebbe permettervi di unire l’utile al dilettevole. Non sono da escludere viaggi di lavoro che potrebbero regalarvi anche momenti di svago.

PESCI: Migliora la situazione e, finalmente, il settore finanziario potrebbe portarvi delle novità con qualche investimento.