Oroscopo Ada Alberti di domani 23 febbraio 2025: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni dell’oroscopo di domani per i primi sei segni zodiacali, arriva l’appuntamento anche con le previsioni degli ultimi sei segni zodiacali. A dare consigli e a svelare l’andamento delle stelle è, come sempre, Ada Alberti. Come sarà, dunque, la giornata di domani per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti, i nati sotto il segno della Bilancia affronteranno una settimana un po’ complessa soprattutto nella vita privata. C’è qualcosa che ancora non vi convince perché non tutto va come desiderate. Non è, però, il momento di prendere decisioni. Stelle al top per quanto riguarda la sfera sentimentale dei nati sotto il segno dello Scorpione. Passione, sentimenti e progetti non mancano per le coppie che stanno insieme da tempo e hanno voglia di dare una svolta al rapporto.

Cielo interessante anche per i nati sotto il segno del Sagittario per quanto riguarda la passione. Più che amore, i single vivranno soprattutto delle attrazioni fisiche. Attenzione, invece, al lavoro.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno un periodo particolare in amore dove non tutto va come dovrebbe. Più facile la situazione lavorativa. Favoriti i contatti e le nuove collaborazioni.

Cielo top per i nati sotto il segno dell’Acquario che saranno intriganti e vincenti in diverse sfere della vita. Fate attenzione, però, ai soldi e alle spese superflue. Situazione tutta da vivere, invece, per i nati sotto il segno dei Pesci anche se qualcosa ancora stride.

