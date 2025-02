Oroscopo Ada Alberti di domani 28 febbraio 2025: cosa prevedono le stelle per la seconda metà dei segni

Dopo le previsioni per la prima metà dei segni zodiacali, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti per gli ultimi sei segni. Cosa prevedono, dunque, le stelle per la giornata di domani, venerdì 28 febbraio 2025, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Ada Alberti di domani 28 febbraio 2025: Scorpione passionale

Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno un momento di confusione nella sfera sentimentale non sapendo se la persona che hanno scelto di avere accanto sia effettivamente quella giusta. Meglio, invece, la situazione lavorativa con delle occasioni o risposte in arrivo. Lo Scorpione, invece, è nella sua era più bella sul piano sentimentale. Favorita la passione, ma anche le trasgressioni da vivere in coppia.

Stelle a metà, invece, per i nati sotto il segno del Sagittario: da una parte, l’amore vi regalerà gioie mentre dall’altra, il lavoro potrebbe crearci qualche insidia da risolvere con maggiore attenzione.

Oroscopo Ada Alberti di domani 28 febbraio 2025: Capricorno, problemi in amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti, i nati sotto il segno del Capricorno sono favoriti nei rapporti lavorativi. Vanno meno bene, invece, quelli d’amore dove c’è ancora qualcosa che non va per le coppie che, forse, già hanno affrontato un momento di crisi. Periodo top, invece, sia in amore che sul lavoro per i nati sotto il segno dell’Acquario. Dopo un periodo in cui tutto sembrava andare male, qualcosa si sta muovendo e il periodo si preannuncia propizio sia per l’amore che per il lavoro.

Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, il periodo è assolutamente uno dei migliori da vivere totalmente senza paura. Dichiaratevi, dunque, se siete single e vi piace qualcuno e osate se avete voglia di cambiare la vostra vita lavorativa.