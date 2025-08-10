Ed eccoci con l'oroscopo di Ada Alberti di oggi, domenica 10 agosto: le previsioni per la seconda parte dello zodiaco. Dai Pesci allo Scorpione...

Proseguiamo il nostro viaggio zodiaco con l’oroscopo di oggi, domenica 10 agosto, di Ada Alberti, Andiamo a scoprire cosa riservano le stelle per gli altri sei segni dello zodiaco. Andiamo dunque ad analizzare le prospettive di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, traendo spunto dalle previsioni generali rilasciate da Ada Alberti su Canale 5.

Iniziamo quindi con l’oroscopo della Bilancia, reduce da una settimana piuttosto intensa sotto vari profili. Questo è un segno che ama dire la propria e ama esprimersi a gran voce. Se ancora non sono state risolte delle questioni è bene farlo al più presto, rimettendo in riga chi non è stato corretto.

Per quanto riguarda lo Scorpione è stata una settimana effervescente tra idee di viaggio, svago e progetti. Il fine settimana ha portato o rischia di portare delle liti con il partner, il suggerimento di Ada Alberti, dunque è questo: fate attenzione e mantenete la calma.

Procediamo con l’oroscopo del Sagittario, un segno abituato ai cambiamenti. Potrebbe esserci qualche novità sul fronte lavorativo, il che non è necessariamente un male. Bisogna però ricordarsi anche delle altre cose importanti della vita, in primis la propria salute.

OROSCOPO ADA ALBERTI, LE PREVISIONI DI OGGI: CAPRICORNO, CAUTELA! PESCI E ACQUARIO…

L’esperta Ada Alberti consiglia al Capricorno una certa cautela, specialmente se ci sono delle cause legali in corso e, ancora di più, se queste cause sono legate alla casa.

L’oroscopo di oggi per l’Acquario non presenta grandi scossoni, ma va a chiudere una settimana che ha portato ai nati sotto questo segno grandi soddisfazioni sotto il profilo lavorativo, ma anche qualche screzio con chi non è stato del tutto riconoscente.

Concludiamo il nostro viaggio nello zodiaco con le previsioni per i Pesci. I nati sotto questo segno non stanno vivendo un buon momento, affaticati da problemi in casa, soprattutto con il partner. Le stelle però sembrano sorridere in vista della settimana entrante. Forse non è il caso di preoccuparsi troppo…