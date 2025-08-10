Oroscopo Ada Alberti, le previsioni di oggi domenica 10 agosto 2025: cosa dicono le stelle per i primi sei segni dello zodiaco. Da Toro a Vergine...

OROSCOPO ADA ALBERTI, COSA DICONO LE STELLE PER ARIETE, TORO, GEMELLI E…

Ed eccoci con il nostro appuntamento domenicale con l’oroscopo di Ada Alberti. Vediamo cosa dicono le stelle, secondo l’esperta, per la prima parte dello zodiaco. Andiamo dunque ad analizzare le prospettive di Bilancia, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine per la giornata di oggi, domenica 10 agosto, traendo spunto dalle previsioni generali rilasciate da Ada Alberti su Canale 5.

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro riflessivo, Leone realizza un sogno

Cominciamo con il segno dell’Ariete, il consiglio per i nati sotto questo segno è sempre lo stesso: cautela in casa, occorre fare molta attenzione ed evitare liti col partner. Le questioni casalinghe rischiano di essere lo scoglio principale in questa giornata, allora non roviniamoci il fine settimana.

Per quanto riguarda l’oroscopo del Toro, la settimana che stiamo per mettere alle spalle ha portato tanto divertimento, ma anche amore e possibili svolte professionali. E’ forse arrivato il momento di compiere quell’ulteriore step mancante.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11 a 17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Acquario rischia litigi in amore

L’oroscopo dei Gemelli ci ricorda che è ora di mettere a posto tutte quelle questioni irrisolte legate al lavoro e alle finanze. Anche qui bisogna fare cautela, ci sono dei cambiamenti importanti in vista?

OROSCOPO ADA ALBERTI, LE PREVISIONI DI OGGI: CANCRO, ORGANIZZATI E SEGUI QUESTO CONSIGLIO…

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l‘oroscopo del Cancro. La settimana passata ci ha ricordato una cosa importante: serve più organizzazione in casa e non mettere sempre al primo posto il partner. Un pizzico di egoismo non fa male.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 9 agosto 2025/ Capricorno: staccate la spina

Il Leone arriva a questa domenica agostana con il morale alto, d’altronde gli affari sorridono e sembra un buon momento per portare a termine vari progetti. C’è ancora un fine settimana da concludere positivamente, quindi è bene mantenere la serenità ed evitare litigi.

Concludiamo con il segno della Vergine, il periodo è importante in termini di cambiamenti. C’è chi potrebbe cambiare persino il lavoro. La settimana entrante porterà novità in questo senso?