Oroscopo Ada Alberti, previsioni di domani 18 giugno 2025: dall'Ariete allo Scorpione, passando per Pesci e Acquario

Nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche delle prossime settimane, secondo la nota esperta Ada Alberti non mancheranno novità nelle prossime settimane, ma in particolare modo la giornata di domani regalerà dei colpi di scena non indifferenti. Dall’Ariete al Toro, passando per i nati sotto il segno della Vergine, ecco cosa potrebbe accadere:

ARIETE: Marte svolta e cambia segno quindi saranno impegnati tantissimo soprattutto a casa per quanto riguarda le questioni legate alla burocrazia. Occhio all’alimentazione, va curata di più.

TORO: potrete tornare con la mente all’ex, occhio alle indicazioni astrologiche. Venere nel segno accende la passione anche grazie all’intervento di Marte.

GEMELLI: abbiate cautela per quanto riguarda le questioni legate alla casa. Nuove responsabilità che potrebbero inficiare il rapporto con il partner, prestate attenzione ai vari movimenti.

CANCRO: amore e incontri carichi di sentimento sono dietro l’angolo. Tutto al top, non devono aver paura di rimanere da soli quest’estate. Periodo molto interessante dal punto di vista lavorativo.

LEONE: i nati sotto questo segno devono fare attenzione alle questioni finanziarie e burocratiche. Ci vuole cautela. Devono difendere con le unghie e con i denti il loro incarico.

VERGINE: Marte entra nel segno quindi ne devono approfittare per portare avanti il loro lavoro e difendere i loro diritti. Possono fare degli azzardi, che risulteranno probabilmente rischiosi.

Oroscopo Ada Alberti, le previsioni fino al 18 giugno 2025: gli altri segni

Non è però finita qui, nelle prossime settimane ci saranno altri cambiamenti un po’ per quanto riguarda tutti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i vari Sagittario, Scorpione e Acquario, ad esempio.

SAGITTARIO: molto nutrita la sfera professionale, ma ci vuole molta cautela nel rapporto con il partner perché ci sono delle tensioni da non sottovalutare e delle quali dovrete comunque tenere conto.

BILANCIA: cercate di risultare maggiormente cauti nella sfera professionale, i nati sotto questo segno. Ci sono dei cambiamenti in atto quindi non devono aver paura, anzi, devono accoglierli con felicità.

SCORPIONE: Marte aiuta la passione in amore dato che è piuttosto schivo. Attenzione all’egoismo del partner che potrebbe causare qualche problema affatto piacevole che vi creerà qualche grattacapo.

CAPRICORNO: molto interessante questo periodo, ma non devono far innervosire il partner. Almeno saranno più energici e potranno riversare tutto ciò sia nella sfera professionale sia in quella sentimentale.

ACQUARIO: attenzione alle questioni legali e finanziarie per i nati sotto questo segno, lo dice l’astrologa che ogni lunedì mattina a Mattino Cinque News dà le sue puntuali previsioni, che tengono conto anche dell’amore e del lavoro.

PESCI: l’ultimo periodo è un po’ difficile e teso. Ma niente di buono, ormai lo sanno bene. Forse il partner si sentirà un po’ messo da parte, quindi magari organizzare qualcosa potrebbe essere la soluzione giusta