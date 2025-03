Cosa dice l’oroscopo di Ada Alberti per domani 18 marzo 2025? La famosissima astrologa ha rilasciato le sue previsioni segno per segno a Mattino 5 News con il suo consueto oroscopo settimanale. Al programma di Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5 ha parlato di tutte le novità e i pianeti che transiteranno nel segno svelando informazioni sull’amore, lavoro e tanto altro. Vediamo ora le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco, da Ariete a Vergine.

ARIETE: grazie all’equinozio di primavera gli amici dell’Ariete hanno tutta l’aria di essere vincenti e produttivi. Secondo l’Oroscopo Ada Alberti di domani 18 marzo 2025 è il momento perfetto per osare, anche se bisogna fare attenzione alle finanze.

TORO: per i nati sotto il segno del Toro questo è il periodo in cui bisogna fare compromessi. O adesso o mai più, altrimenti potreste rischiare di litigare con il partner e non solo. Rischio di conflitto anche per altre relazioni lavorative.

GEMELLI: per i nati sotto il segno dei Gemelli la primavera promette buone cose. L’Oroscopo Ada Alberti parla di un periodo vincente con relazioni da curare. È dunque il momento di prestare attenzione ai rapporti e non solo! Questo è il periodo perfetto per incontrare l’amore. Curiosi di sapere cosa vi riserva questo 18 marzo?

CANCRO: cari amici del Cancro, siete circondati da colleghi sleali in questo periodo, quindi occhi e orecchie ben aperti in ambito lavorativo. State attenti che nessuno vi faccia le scarpe. L’Oroscopo Ada Alberti di domani 18 marzo 2025 richiede molta prudenza!

LEONE: e siamo giunti al segno del Leone, che si dimostra un segno fortunatissimo in questo periodo di marzo, in particolare per la giornata di martedì 18. Transita l’Ariete, quindi si parla di estrema produttività e non solo! Favoriti coloro che studiano e che svolgono un lavoro commerciale, ma anche in amore ci sono buone nuove: per i single è un periodo estremamente emozionante.

VERGINE: l’Oroscopo di Ada Alberti parla anche agli amici della Vergine, che in questo periodo devono stare attenti alle finanze e agli investimenti legati alla casa. Attenti dunque a non spendere troppo, ma valutate bene tutto prima di tirare fuori il portafoglio.