Anche oggi, 17 marzo 2025 è uscito l’attesissimo Oroscopo Ada Alberti. La celebre astrologa di Canale 5 ha rispettato il solito appuntamento settimanale, dando tutte le previsioni per domani, martedì 18 marzo. Come se la caveranno i nostri segni dello zodiaco? E soprattutto, cos’ha in serbo questo equinozio primaverile? Passiamo subito a scoprire le previsioni degli ultimi sei segni, da Bilancia a Pesci per l’Oroscopo di domani. Ecco cos’ha svelato l’esperta a Mattino Cinque!

Oroscopo Ada Alberti domani 18 marzo 2025: Scorpione fortunato in affari

BILANCIA: iniziamo con i nati sotto il segno della Bilancia, che in questo periodo devono essere estremamente prudenti nel rapporto con il partner. L’Oroscopo Ada Alberti dice che se dovete iniziare una nuova collaborazione è meglio stare attenti a controllare bene i contratti e a firmare tutte le clausole.

SCORPIONE: per gli amici dello Scorpione si prevede un bellissimo periodo per gli affari. Dopo tanto tempo qualcosa si muove e potrete finalmente ricevere quello che vi spetta. Anche per voi la primavera ha in serbo molte novità, ma state attenti ai rapporti di coppia.

SAGITTARIO: i nati sotto il segno del Sagittario possono tirare un sospiro di sollievo: l’equinozio di primavera inizia con la Luna nel vostro segno, e dunque si prospetta una fase estremamente produttiva e vincente. Usate dunque l’astuzia e fate del vostro meglio! L’Oroscopo Ada Alberti domani parla di buone nuove anche in amore!

CAPRICORNO: qualcosa stride ancora nel privato per i nati sotto il segno del Capricorno, che anche in amore stanno incontrando delle difficoltà. Ad ogni modo, niente paura! Si tratta solo di una piccola fase.

ACQUARIO: L’Oroscopo Ada Alberti domani svela due punti fondamentali: per gli Acquario sono favoriti i viaggi e le trattative affaristiche, ma ancora una volta prestate attenzione alle finanze. In questo periodo è meglio non rischiare.

PESCI: ed eccoci arrivati ai Pesci! Secondo l’Oroscopo Ada Alberti questo sarà un periodo molto interessante e di espansione. Siate prudenti con il partner per le questioni legate alla casa. Non vorrete rovinare tutto per qualche bisticcio!