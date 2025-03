Oroscopo Ada Alberti: le previsioni di domani 11 marzo 2025 per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti per la giornata di domani per i primi sei segni zodiacali, arrivano quelle per la seconda metà dello Zodiaco. La famosa astrologa, anche per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, acquario e Pesci svela cosa accadrà nella giornata di domani per l’amore e il lavoro. Come sempre, ci saranno segni che potranno godere dei favori delle stelle e segni che, invece, dovranno essere cauti e diplomati in attesa di periodi migliori, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo Ada Alberti di domani:

BILANCIA: Prudenza sul lavoro dove qualcosa stride. Dopo un periodo dedicato agli altri e al lavoro, è arrivato anche il momento di prendervi cura di lui. Le stelle sono favorevoli all’inizio di cure e terapie per rigenerare fisico e mente.

SCOPRIONE: Periodo interessante per i sentimenti, soprattutto se siete single o avete cominciato da poco una relazione. Se, invece, c’è qualcosa da chiarire con il partner non aspettate ancora e fatelo immediatamente. La lealtà è un’alleata importante all’interno della coppia.

SAGITTARIO: I pianeti in Arieti, come rivelano le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti, vi spingono a realizzare a qualcosa di nuovo e di interessante anche nelle collaborazioni lavorative. Di fronte a pareri discordanti, non cercate lo scontro ma il compromesso.

CAPRICORNO: Momento molto interessante per il lavoro mentre in casa c’è ancora qualcosa che non va. Non mancano incomprensioni e piccole discussioni con il partner: attenzione a non trasformarle in litigate infinite.

ACQUARIO: Continua il periodo vincente e straordinario dei nati del segno. Domani, in particolare, sarà una giornata straordinaria in cui potrete osare sia in amore che nella sfera professionale.

PESCI: Qualcosa non va in casa soprattutto a causa di alcune questioni burocratiche da affrontare ma potrete sicuramente risolverle.