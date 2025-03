Ada Alberti torna con le previsioni dell’oroscopo di domani, mercoledì 12 marzo 2025. Dopo aver svelato cosa prevedono le stelle per i primi sei segni dello Zodiaco, la famosa astrologa che dà preziosi consigli nello spazio dedicato all’oroscopo di Mattino 5, torna per dare consigli anche gli ultimi sei segni zodiacali. Cosa prevedono, dunque, le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni per amore e lavoro.

Le previsioni dell’oroscopo Ada Alberti di domani 12 marzo 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’amore sembra finalmente sorridere ai nati del segno che, però, devono fare maggiore attenzione al lavoro dove qualche problema potrebbe essere ancora all’ordine del giorno. Potrebbero esserci nuove collaborazioni, ma attenzione a qualsiasi dettaglio.

SCORPIONE: La settimana, secondo le previsioni dell’oroscopo di domani di Ada Alberti è particolarmente interessante per i sentimenti. Per le coppie, non sono esclusi momenti intensi e passionali che potrebbero contraddistinguere anche i nuovi incontri.

SAGITTARIO: Non si fermano mai le persone del segno che sono spinte a tuffarsi in nuove avventure e in nuovi progetti che potrebbero essere anche professionali. Cercate, però, di non cadere in provocazione e cercate piuttosto il compromesso.

CAPRICORNO: Periodo molto interessante per la sfera professionale dei nati del segno che, però, devono stare attenti a non trascurare i sentimenti e a dare le giuste attenzioni al partner nonostante i tanti impegni.

ACQUARIO: Periodo top per i nati sotto il segno dell’Acquario che possono finalmente portare a casa i frutti di sacrifici e duro lavoro e godersi anche la presenza del partner.

PESCI: Qualcosa sta per cambiare nella vostra vita anche se qualcosa ancora non va. Non sono escluse grane burocratiche da risolvere in vista di un nuovo e significativo inizio. Chi vive da tempo una relazione potrebbe finalmente iniziare una convivenza.