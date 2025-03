Dopo le previsioni per la prima metà dello Zodiaco, torna l’appuntamento con l’oroscopo di Ada Alberti che svela cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo sabato di marzo, quale segno comincerà a sentire le farfalle nello stomaco per l’ormai imminente arrivo della primavera e della voglia di innamorarsi? Chi, invece, si concentrerà ancora sul lavoro in attesa di tempi migliori per i sentimenti? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 15 marzo 2025/ Bilancia si riscoprono, giornata positiva per Acquario

Oroscopo Ada Alberti di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: E’ il momento di prendersi del tempo sia per il lavoro che per l’amore. Le stelle vi consigliano di riflettere per capire se la persona che avete accanto è quella giusta. Qualche questione da sistemare sul lavoro.

SCORPIONE: Periodo particolarmente interessante per i sentimenti dei nati del segno. Se avete una relazione e, nell’ultima settimana avete avuto qualche incomprensione con il partner, le stelle sono dalla vostra parte per cercare un chiarimento.

Oroscopo Ada Alberti: le previsioni di domani 15 marzo 2025/ Problemi sul lavoro per il Cancro

SAGITTARIO: Avete diversi pianeti dalla vostra parte e il tempo di aspettare è finito. Le stelle vi consigliano di agire per poter cominciare a realizzare sogni e progetti. Per farlo, tuttavia, non dovete scontrarvi con chi ha la possibilità di aiutarvi ma cercate di trovare un compromesso anche attraverso la diplomazia.

CAPRICORNO: Periodo interessante per il lavoro del segno che potranno avere la possibilità di ricevere nuove proposte per eventuali collaborazioni. Chi ha una relazione, invece, potrebbe avere qualche problema con il partner: cercate di risolvere qualsiasi incomprensione per evitare problemi più grandi.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 15 marzo 2025/ Vergine in crescita, nuovi impulsi per Ariete

ACQUARIO: Il periodo, per i nati del segno, secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, continua ad essere magico. Ci sono tutte le premesse per poter raggiungere i propri obiettivi professionali e cominciare a fare progetti con il partner.

PESCI: Il momento non è ancora dei migliori. Ci sono ancora alcune cose da valutare e da sistemare. Nelle prossime settimane le stelle cominceranno a sorridervi.