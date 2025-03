Come ogni giorno, tornano puntuali le previsioni dell’oroscopo di domani, mercoledì 19 marzo 2025, di Ada Alberti che, all’interno di Mattino 5, ha svelato l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare sfide lavorative e sentimentali che riguarderanno tutti i segni. Nello specifico, infatti, la famosa astrologa si concentra proprio sull’amore e il lavoro, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Ada Alberti di domani: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Il periodo è vincente, divertente e produttivo. Le stelle consigliano di osare nella giornata di domani, ma occhio sempre alle finanze.

TORO: Giornate particolari per i nati del segno a cui, le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, consigliano di cercare sempre un compromesso per evitare di discutere anche con chi incontrerete per questioni lavorative.

GEMELLI: L’equinozio di primavera darà il via ad un periodo davvero vincente fatto di pubbliche relazioni da curare e non trascurare perché potrebbero essere fondamentali per il futuro. I single, in questo periodo, potrebbero incontrare l’amore.

CANCRO: Prudenza sul lavoro per i nati del segno che sono circondati da colleghi sleali. Tenete gli occhi e le orecchie ben aperti per evitare brutte sorprese.

LEONE: I pianeti che transiteranno nel segno dell’Ariete porteranno ai nati sotto il segno del Leone positività. Favoriti gli studenti, chi svolge un lavoro commerciale. Anche l’amore, per i single, torna a sorridere.

VERGINE: Attenzione alle finanze e agli investimenti legati alla casa che potrebbero crearvi qualche problema economico di troppo.