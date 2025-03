Dopo le previsioni dell’oroscopo di domani per la prima metà dello Zodiaco, arrivano anche le previsioni di Ada Alberti per gli ultimi sei segni zodiacali. La famosa astrologa si sofferma sulla sfera sentimentale e professionale fornendo gli strumenti giusti per affrontare eventuali sfide che potrebbero nascere nei prossimi giorni. Attraverso lo spazio all’interno di Mattino 5, l’astrologa, così, svela chi, tra i vari segni, dovrà fare particolarmente attenzione, ad esempio, alla situazione finanziaria. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Ada Alberti di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Situazione sentimentale da tenere sott’osservazione per i nati della Bilancia che dovranno essere particolarmente prudenti nel rapporto con il partner. Attenzione, tuttavia, anche alla situazione professionale, soprattutto se dovete cominciare una nuova collaborazione.

SCOPRIONE: Periodo interessante per gli affari. Dopo un periodo di dubbi, qualcosa comincia a muoversi, ma le stelle consigliano di avere ancora un po’ di cautela, anche del rapporto di coppia.

SAGITTARIO: L’Equinozio di Primavera inizia con la Luna nel vostro segno e questo indica l’inizio di un periodo estremamente produttivo e vincente. La parola d’ordine è osare anche in amore.

CAPRICORNO: Qualcosa stride nella sfera privata forse per questioni burocratiche e finanziarie dei nati del segno secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti.

ACQUARIO: Favoriti i viaggi, gli spostamenti ma occhio, ancora, alle finanze. Nel complesso è un periodo positivo in cui, però, non bisogna mai abbassare la guardia.

PESCI: Periodo molto interessante per la vostra crescita ma siate prudenti con il partner con cui potrebbero nascere delle incomprensioni per questioni legate alla casa.