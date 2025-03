Come ogni inizio settimana, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti che svela cosa prevedono le stelle per l’ultima settimana di marzo per i primi sei segni zodiacali. La famosa astrologa, nello spazio a lei dedicato all’interno della trasmissione Mediaset Mattino 5, non solo dà preziosi consigli su come affrontare la giornata di domani, martedì 25 marzo 2025, ma svela anche per chi ha inizio un periodo strepitoso durante il quale non mancheranno successi, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni per la prima metà dei segni zodiacali.

Oroscopo Ada Alberti domani: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Per i nati del segno, domani, la giornata sarà sicuramente favorevole così come tutta la settimana. Sia in campo sentimentale che professionale, il successo è dietro l’angolo. Fondamentale, tuttavia, è riuscire a cogliere le varie occasioni.

TORO: Periodo particolarmente importante per i nati sotto il segno del Toro, secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti. Favorite soprattutto le relazioni, sia interpersonali che lavorative.

GEMELLI: Più che il lavoro, le stelle, in questo periodo, favoriscono soprattutto le storie d’amore. Chi ha già una relazione potrà consolidare il rapporto con il partner mentre chi ha il cuore libero e ha voglia di innamorarsi, potrebbe incontrare una persona speciale.

CANCRO: Per i nati del segno continua il periodo in cui sarà necessario fare particolarmente attenzione ai colleghi di lavoro che potrebbero tradirvi. Non abbassate, dunque, la guardia e state sempre attenti a chi vi circonda.

LEONE: Periodo magico per il cuore del Leone. Le persone single avranno diverse occasioni per tuffarsi in nuovo conoscenze. Non sono esclusi colpi di fulmine che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo e importante.

VERGINE: Ai nati sotto il segno della Vergine, le stelle di Ada Alberti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti professionali e le nuove collaborazioni, invitano ad essere molto cauti e a non tuffarsi a capofitto nelle situazioni.