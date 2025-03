Ada Alberti torna puntuale con le previsioni del suo oroscopo. La famosa astrologa che, ogni settimana svela l’andamento delle stelle all’interno della trasmissione Mattino 5, torna a dare consigli preziosi su come affrontare la giornata di domani, mercoledì 26 marzo 2025. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, in questo periodo, il Cancro deve tenere gli occhi aperti soprattutto sul lavoro, ma cosa prevedono le stelle per gli altri segni della prima metà dello zodiaco? Andiamo a scoprire i dettagli.

Oroscopo Ada Alberti domani: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: La primavera segna l’inizio dei cambiamenti e della rinascita e contraddistingue anche il periodo che sta vivendo l’Ariete che ha finalmente la possibilità di cominciare l’ascesa al successo. Successo che sarà possibile raggiungere non solo sul lavoro, ma anche in amore.

TORO: Segno legati alla famiglia e alla stabilità, secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti, il Toro è finalmente pronto per dare importanza a nuove relazioni interpersonali, sia lavorative che private e che potrebbero dare una svolta alle varie sfere della vita.

GEMELLI: Il momento è ideale per i nati del segno che sognano di concretizzare un sogno d’amore. Il periodo è sicuramente positivo per i sentimenti dei Gemelli che possono osare sia se vivono già una relazione progettando un figlio o il matrimonio sia se sono in attesa della persona giusta.

CANCRO: Occhi aperti sul lavoro per il Cancro che non può ancora abbassare la guardia secondo quanto prevedono le stelle. Se avete ricevuto una proposta, non fidatevi subito ma mettete tutto nero su bianco e, soprattutto, valutate attentamente la situazione.

LEONE: I nati del segno possono godersi senza alcuna preoccupazione il periodo. Le stelle sono favorevoli sia per la sfera professionale che sentimentale. Osate, dunque, se avete voglia di cambiare qualcosa sul lavoro o in amore.

VERGINE: Non è ancora il momento di rilassarsi per i nati del segno a cui le stelle consigliano di essere ancora cauti sia nella gestione dei rapporti professionali che sentimentali.