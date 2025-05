Oroscopo Ada Alberti, mese di giugno 2025: Ariete, Toro e Gemelli

Finalmente Ada Alberti, nota astrologa di Mattino Cinque, si è pronunciata sull’oroscopo mensile di giugno 2025. Tante sono le domande per questo mese estivo, carico di aspettative e novità per moltissimi dei segni dello zodiaco. Iniziamo dal segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo Ada Alberti servono dei cambiamenti piuttosto urgenti e grazie a Giove che transita in Gemelli. I nati sotto questo segno avranno l’opportunità di partire con un giugno ricco di trasformazioni, in particolare dal 10 giugno porrete fine a quelle relazioni che sono state protratte per troppo tempo. Per chi è innamorato si prospettano risvolti positivi come un matrimonio o la convivenza. Per quanto riguarda i single, invece, Venere nel segno vi aiuterà nella conoscenza di nuove persone.

L’oroscopo Ada Alberti prosegue con gli amici del Toro, anche questi ultimi fortunatissimi a partire dal 10 giugno con un periodo favorevole che continuerà per tutto il mese. Attenzione, non cambierà tutto in meglio da un giorno all’altro ma ci vorrà un po’ di pazienza per raccogliere i frutti del vostro lavoro. Con Giove nel segno avrete anche voi nuove possibilità di incontrare il partner della vostra vita e anche i single più accaniti verranno travolti dal vortice della passione. Continuiamo con il segno dei Gemelli. L’oroscopo Ada Alberti racconta di una primavera piena di intraprendenza: è ora di mettere in atto quel progetto che avevate in mente ormai da troppo tempo. Non solo, anche per i nati sotto questo segno c’è aria di forte cambiamento, dato che l’estate potrebbe rappresentare un vero e proprio risveglio per la vostra coscienza. Grandi vantaggi a livello professionale e lavorativo con un cambio di rotta che vi sorprenderà senza ombra di dubbio.

Oroscopo Ada Alberti, mese di giugno 2025 Cancro, Leone e Vergine

Per gli amici del Cancro, si tratta di un periodo pieno di nuove possibilità. Di conseguenza, affidatevi alle vostre idee che potrebbero rivelarsi estremamente argute e capaci di cambiarvi la vita. Per quanto riguarda i rapporti chiuderete alcune amicizie o amori che non stanno andando bene, ma niente paura, tutto questo lascerà spazio a qualcosa di più grande che vi riempirà il cuore. L’oroscopo Ada Alberti per il Leone parla di un mese all’insegna della protezione da parte di Giove che transita nel segno per tutto il mese. Anche per voi questo potrebbe essere un momento adatto per cambiare tutte quelle cose che vi stanno ormai strette come il percorso lavorativo, gli affari e tutte quelle relazioni che non vi stanno dando quello che meritate. Ada Alberti consiglia però di attuare le vostre trasformazioni a partire dall’inizio di giugno.ì

Passiamo poi al segno della Vergine che vivrà un giugno pieno di riscatto. Ada Alberti dà una bella notizia: i nati sotto il segno della Vergine vi vivranno un mese all’insegna della creatività, dove le amicizie più care diventeranno ancora più forti e arriveranno delle idee utili agli affari. Per quanto riguarda l’amore è il momento giusto per pensare di avere un figlio o per innamorarvi di nuovo se invece ormai da tempo avevate chiuso il vostro cuore. Insomma, giugno è un mese fertile per voi, anche se per quanto riguarda le finanze, non dovete aspettarvi troppi miracoli.

Oroscopo Ada Alberti, mese di giugno 2025: Bilancia, Sagittario, Capricorno

Ed eccoci giunti al segno della Bilancia, particolarmente fortunato in questo mese di giugno. L’oroscopo Ada Alberti racconta che Giove vi sostiene fino al 9 giugno aiutandovi a sentire energie positive utili per affrontare questa metà dell’anno. Finalmente avete il coraggio di conoscere nuove persone e di mettere in atto la vostra visione etica. Andateci piano, però, dato che Giove in Cancro ha bisogno di tempo per farvi ottenere quello che volete. Meglio tenere le orecchie alzate per quanto riguarda le persone intorno a voi. Ma andiamo avanti con il segno dello Scorpione e tutte le novità secondo l’Oroscopo Ada Alberti. Anche voi avrete finalmente la possibilità di rinnovarvi anche se vi costerà non poca fatica dato che Urano transita nel segno opposto. Abbiate coraggio e non lasciatevi abbattere dai piccoli intoppi!

Anche per i Sagittario si prospetta un periodo piuttosto difficile. Sebbene ci sia aria di cambiamento, ci potrebbero essere progetti che richiedono più tempo del solito. La ‘colpa’ è di Urano, il quale dal 10 giugno inizierà a darvi un po’ di fastidio.A partire dal 10 giugno i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero finalmente ricevere un poì di sollievo dopo mesi parecchio duri e provanti. Giove vi darà modo di pensare profondamente a tutte le vostre amicizie per capire dove vale la pena mettere o meno le proprie energie. L’importante è stare molto attenti a non cascare nelle trappole di chi vuole tenervi stretti a tutti costi: i secondi fini potrebbero non essere così nobili.

Oroscopo Ada Alberti, mese di giugno 2025: Acquario e Pesci

Ed eccoci al segno dell’Acquario. L’oroscopo Ada Alberti parla di un momento di relativa quiete dopo tanti imprevisti a livello di spese e di salute. Il Segno del Toro passa in Gemelli regalandovi un po’ di quiete dopo la tempesta. Ma non illudetevi troppo: è importante essere previdenti ed evitare gli eccessi! Siamo all’ultimo segno, quello dei Pesci. Purtroppo Giove continuerà a transitare in Gemelli senza darvi molta pace. Ma dal 10 giugno tutto cambia soprattutto in ambito lavorativo! Pronti ad una nuova avventura?