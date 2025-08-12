Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025: mattinata lenta per Ariete, giornata d’oro per Toro, Gemelli irrequieti, Cancro amatissimo.

Mai come in questo periodo è importante leggere l’Oroscopo Ada Alberti, che ci permette di farci un’idea sull’ultimo mese di questa estate. Amore, salute, lavoro e fortuna: andiamo a scoprire le previsioni di oggi 12 agosto 2025 per i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025

ARIETE: cari Ariete, questo martedì 12 agosto 2025 sarà per voi un giorno piuttosto piatto. In particolare, vi sentirete stanchi, senza voglia di fare nulla, e va bene così. Dovete recuperare le forze per poi essere produttivi durante le prossime settimane, quindi, concedetevi del tempo per riposare! In amore siete appena usciti da un rifiuto, ma non demordete, un nuovo incontro è dietro l’angolo.

TORO: gli amici del Toro sorridono in questa giornata a dir poco perfetta. L’Oroscopo Ada Alberti vi fa l’occhiolino: vi state rendendo conto che intorno c’è tanta gente che vi vuole bene, che siete amati e che avete accanto un partner davvero speciale. Continuate così, e siate grati alla vita! Ricordate: oggi è il giorno giusto per tirare fuori un talento che avevate seppellito ormai da troppo tempo.

GEMELLI: i nati sotto il segno dei Gemelli vivono una giornata storta. Il vostro è un martedì dove vi trovate ad arrancare, stanchi di non esservi mai presi una vera e propria pausa. Il sentimento che prevale è l’irrequietezza e la delusione: oggi scoprirete alcuni rapporti deludenti e farete fatica a farvene una ragione. Ma niente paura, forse è l’occasione buona per una bella pulizia!

CANCRO: si prospetta una bellissima giornata per i nati sotto il segno del Cancro: oggi, martedì 12 luglio 2025 l’Oroscopo Ada Alberti ha buone nuove per voi. La Luna transita in Pesci e voi vi trovate ad essere degli ottimi collaboratori a lavoro, mentre spiccate nei rapporti con tutte le persone che vi stanno intorno. Ricordate però di essere chiari con la persona che state frequentando riguardo ai vostri sentimenti.

LEONE: amici del Leone, la Luna transita anche nel vostro segno. Dopo giorni di sprint ed energia, siete un po’ scarichi, ma da pranzo in poi potreste ritrovare la motivazione per andare avanti. Ricordate di inviare quel famoso curriculum che aspettavate ormai da troppo di mandare all’azienda dei vostri sogni!

VERGINE: brutta giornata per i nati sotto il segno della Vergine, questa. Siete malinconici, e state smettendo di credere nei vostri progetti. Ma dal pomeriggio in poi l’umore torna alto e forse penserete ad una soluzione valida per i vostri problemi. In amore siete corteggiatissimi, ma ricordate di selezionare bene!