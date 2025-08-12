Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025: Bilancia tra pausa e stanchezza, Scorpione vola in carriera e in amore, Sagittario ritrova calma e passione.

Carissimi, siete curiosi di scoprire come andrà questo martedì? Eccoci con l’Oroscopo Ada Alberti per oggi 12 agosto 2025, con tante novità per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Per voi le previsioni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi avrà la meglio?

Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia si trovano ad un bivio: o esaurire malamente le proprie energie, o prendersi una pausa. Piccolo consiglio: optate per la seconda soluzione! Oggi, 12 agosto 2025 è il momento di riflettere seriamente su quello che volete fare nelle prossime settimane. La Luna che si trova nel sesto campo non vi sta permettendo di spiccare in termini di ambizione, mentre volate con la fantasia come mai prima d’ora.

SCORPIONE: l’Oroscopo Ada Alberti parla di una giornata meravigliosa per i nati sotto il segno dello Scorpione. Una giornata di riscoperte, dove dopo pranzo vi sentirete al settimo cielo. Siete creativi, geniali, mettete a segno le vostre virtù per emergere a lavoro! In questo periodo siete fortunatissimi anche in amore.

SAGITTARIO: cari Sagittario, siete nervosi fino a mezzogiorno, accogliete questa emozione e chiedetevi cosa c’è sotto. Prima di prendere ulteriori decisioni, è meglio prendervi un po’ di tempo per capire cosa volete davvero. In questo periodo avete bisogno di procedere con assoluta calma e aspettare che la Luna passi in Ariete. In amore, in compenso, va alla grande: tante coccole e amore.

Oroscopo Ada Alberti, oggi 12 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: in questo periodo sei simpaticissimo a tutti, ed è il momento per combattere e ottenere quello che vuoi. I nati sotto il segno del Capricorno, stanno convincendo le persone intorno a loro rispetto ai propri progetti personali: è un ottimo momento per convincere la famiglia che valete molto più di quello che pensano!

ACQUARIO: i nati sotto il segno dell’Acquario vivono un periodo estremamente fortunato rispetto al portafoglio. Attenzione però a non sperperare subito i vostri guadagni. A lavoro continua ad andare bene e presto potreste ottenere la promozione che da tempo state desiderando.

PESCI: la Luna vi segue in tutto il corso di questa giornata particolare, dove pensate senza dubbio ai vostri obiettivi e avete delle idee geniali e insuperabili. Attenti però alla gestione economica: calcolate bene le spese a cui andate incontro. L’Oroscopo Ada Alberti vi vede ‘sul pezzo’, continuate così!