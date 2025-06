Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate, tutti hanno voglia di uscire, fare nuove conoscenze e dare il via a nuovi capitoli della propria vita soprattutto se ci sono state delle delusioni. Cosa riservano, dunque, le stelle per la giornata di domani, giovedì 12 giugno 2025. A svelarlo è Ada Alberti che racconta come andrà la giornata per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dall’11 al 16 giugno 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

ARIETE: Per l’Ariete ci saranno nuove responsabilità che riguardano la casa. Potrebbe esserci una convivenza o un progetto d’amore ma ci saranno più spese da affrontare. In generale, le stelle prevedono un periodo particolarmente impegnativo.

TORO: Qualcuno cambia residenza, qualcun altro cambia attività o posto di lavoro. In generale sarà tutto molto positivo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-16 giugno 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Oroscopo Ada Alberti 12 giugno 2025: le previsioni da Gemelli a Pesci

GEMELLI: Attenzione alle finanze perché in passato ci sono state molte spese ma nessun timore, la situazione si può tranquillamente recuperare.

CANCRO: Giove entra nel segno e indica l’inizio di un rinnovamento sicuramente fortunato. Potrete mandare via tutto ciò che non vi fa stare bene e realizzare qualcosa di interessante anche per il lavoro.

LEONE: Progetti da rivedere ed esaminare attentamente prima di fare qualsiasi passo. Curate un po’ di più il vostro aspetto.

VERGINE: Dopo un periodo particolare, finalmente la situazione è in ripresa . Non sono da escludere nuove conoscenze ma è necessario curare le pubbliche relazioni. Favoriti gli affari, rientreranno un po’ di soldi.

Oroscopo Branko 11 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Bilancia, troppo disordine! Sagittario imbrigliati

BILANCIA: Cambiamenti lavorativi in arrivo ma anche nella vita privata potrebbe esserci qualche cambiamento importante.

SCORPIONE: Tutto ciò che è nuovo sarà quello che vi darà tanto successo e rientreranno anche dei soldi. Favorito lo studio.

SAGITTARIO: Cambiamenti lavorativi importanti. Un colloquio o un nuovo incarico potrebbe cambiare completamente il corso del vostro futuro.

CAPRICORNO: Attenzione alle questioni legate alla casa e all’arrivo di nuove responsabilità che riguardano soprattutto la vita di coppia.

ACQUARIO: Pensate un po’ di più alle finanze. Ci saranno questioni burocratiche da risolvere ma ci saranno miglioramenti riguardanti il lavoro.

PESCI: Finalmente tutto migliora. Amore, avventura e rientrano i soldi. Infine, un sogno darà realizzabile.