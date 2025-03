Previsioni oroscopo Ada Alberti, cosa accadrà il 13 marzo

Nuovi aggiornamenti in arrivo dal punto di vista astrologico in vista della giornata di domani 13 marzo 2025, tante novità in arrivo sia in amore che dal punto di vista lavorativo, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche della Bilancia, tutti alle prese con una serie di novità:

CAPRICORNO: periodo molto interessante per la sfera professionale dei nati del segno che, però, devono stare attenti a non trascurare i sentimenti e a dare le giuste attenzioni al partner nonostante ci sia diversa carne al fuoco in questo periodo.

SAGITTARIO: non si fermano mai le persone del segno che sono spinte a tuffarsi in nuove avventure e in nuovi progetti anche lavorativi che potrebbero riservare diverse novità in questi giorni.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo Alberti ci saranno diverse novità per quanto riguarda i sentimenti. Per le coppie, non sono esclusi momenti intensi e passionali che potrebbero contraddistinguere anche i nuovi incontri.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 13 marzo 2025

Sempre secondo le previsioni dell’oroscopo Ada Alberti ci saranno altre situazioni che cambieranno per la giornata di giovedì 13 marzo 2024, dall’Acquario ai Pesci, scopriamo cosa potrebbe accadere in questi giorni ricchi di novità e ribaltoni, sia per quanto concerne i sentimenti che il lavoro:

ACQUARIO: periodo top per i nati sotto il segno dell’Acquario che possono finalmente portare a casa i frutti di sacrifici, cercate di godervi la presenza del vostro partner in questo momento.

PESCI: Non sono escluse grane burocratiche da risolvere in vista di un nuovo e significativo inizio, c’è qualche coppia che inizia a pensare a una convivenza, ci sono delle cose che stanno per cambiare in questo periodo.

