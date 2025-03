Previsioni oroscopo Ada Alberti 16 marzo 2025: la rivincita di Bilancia

Novità in arrivo in vista della giornata di domani dal punto di vista astrologico, ci saranno cambiamenti e possibili sorprese. Stando alle previsioni oroscopo Ada Alberti ci imbatteremo in una serie di situazioni piene di capovolgimenti e sorprese, a partire dallo stato confuso di Scorpione, fino ad arrivare al buon momento della Bilancia.

SCORPIONE: se state vivendo una relazione e, nell’ultima settimana avete avuto qualche incomprensione con il partner. Le stelle restano dalla vostra parte in cerca di una situazione da chiarire.

BILANCIA: è il momento di prendersi del tempo sia per il lavoro che per l’amore. Le stelle vi consigliano di riflettere per capire se la persona che avete accanto è quella giusta, arriverete a delle risposte inattese.

SAGITTARIO: le stelle vi suggeriscono di muovervi per poter cominciare a realizzare sogni e progetti. Per farlo cercate di arrivare a un compromesso attraverso un rapporto diplomatico che vi darà risposte importanti.

Previsioni oroscopo Ada Alberti, buon periodo per il Capricorno

Sono in arrivo sorprese e colpi di scena anche per un’altra fetta di segni dell’oroscopo, pronti a fare i conti con situazioni particolari. Secondo l’oroscopo Ada Alberti, la giornata di domani 16 marzo vi riserverà non pochi cambiamenti:

CAPRICORNO: giornata interessante per il lavoro del segno che potranno avere la possibilità di ricevere nuove proposte per eventuali collaborazioni, tenete a portata di mano il cellulare e potrebbe accadere qualcosa di piacevole.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo Ada Alberti continuate a vivere un periodo magico. Ci sono tutte le premesse per poter raggiungere i propri obiettivi professionali e cominciare a fare progetti con il partner.

PESCI: ci sono delle cose da sistemare, non siete probabilmente nella vostra fase più felice, ma qualcosa inizierà a muoversi in maniera concreta. Nelle prossime settimane le stelle cominceranno a sorridervi.