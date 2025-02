Oroscopo Ada Alberti, le previsioni delle prossime ore: incontri complicati per Pesci

Novità e sorprese in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno dei grossi cambiamenti nelle prossime ore. Stando alle indicazioni astrali della nota esperta di astri, ci ritroveremo a fare i conti con una serie di sorprese e novità che potranno cambiare molte delle carte in tavola. Dalle novità in arrivo per Bilancia, fino a quelle riguardanti da vicino i Pesci:

L'isola che non c'è, significato e testo/ Edoardo Bennato ricorda l'importanza di sognare sempre

BILANCIA: cercate di sentirvi in sintonia con l’ambiente che vi circonda, favorite le occasioni di incontro, potreste lasciarvi andare a delle scelte improvvisate che cambieranno molto di voi.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo Ada Alberti possibili ribaltoni nei rapporti interpersonali, potreste ricevere qualche proposta interessante già nei prossimi tempi, state attenti a ogni sviluppo in queste settimane.

Silvana, chi è la moglie di Edoardo Bennato: “Vive per nostra figlia Gaia”/ “Suo padre mi disse che…”

PESCI: fate attenzione perché alcune relazioni potrebbero rivelarsi complesse e vi daranno filo da torcere in questo periodo, fate bene i conti con tutto.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti, Scorpione vuole figli?

Sempre dal punto di vista astrologico non sono da escludere ulteriori ribaltoni nei prossimi giorni, a partire dai nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche anche passando per le novità del Capricorno. Scopriamo cosa potrebbe accadere secondo le previsioni dell’Oroscopo Ada Alberti domani giovedì 20 febbraio 2025:

SCORPIONE: è iniziato un periodo importante per voi, cercate di sfruttarlo e di raccogliere quanti più insegnamenti possibili. Osate, ma non dimenticate le questioni di famiglia, avete davvero voglia di avere un partner in questo momento?

Trio Bennato - Eugenio, Giorgio (fratelli Edoardo)/ Da Lo Zecchino d'Oro alla reunion nel 2017

LEONE: tenete d’occhio le questioni di casa e le finanze in queste ore che sembrano così delicate, presto riuscirete a risolvere eventuali conflitti e problemi che si sono venuti a creare.

VERGINE: secondo l’oroscopo Ada Alberti dovete avere cautela sulle questioni di lavoro e su eventuali nuove collaborazioni. Non stanno andando lisce come l’olio certe questioni, prestate attenzione alle presenze estranee.