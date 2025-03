Oroscopo Ada Alberti, le previsioni del 22 marzo 2025

Scopriamo ulteriori dettagli riguardo alle previsioni astrali del 22 marzo 2025, secondo quanto raccolto dalla nota esperta di astri. L’oroscopo Ada Alberti ha aggiornato sull’andamento di domani, giornata che potrebbe riservare novità importanti per i nati sotto il segno della Bilancia, ma non solo, anche per Scorpione e Sagittario.

BILANCIA: cercate di essere prudenti nel rapporto con il partner. Se devono iniziare una nuova collaborazione qualcosa stride, raccomando ai contratti, meglio leggere anche le più piccole clausole.

SCORPIONE: può essere un periodo interessante per gli affari. Qualcosa si muove per loro, ma cautela nel rapporto con il partner e con gli altri, non avete voglia di rovinare ciò che avete costruito nei mesi scorsi.

SAGITTARIO: la Primavera prende il via con la Luna favorevole quindi tutto è più produttivo e vincente. Possono osare qualcosa in più in campo sentimentale, ci rivela l’oroscopo di Ada Alberti.

Previsioni oroscopo Ada Alberti, cosa accadrà a Capricorno e Acquario

Sempre secondo l’oroscopo Ada Alberti non mancheranno altre novità per quanto riguarda la giornata di domani 22 marzo 2025, dal Capricorno all’Acquario, scopriamo cosa potrebbe ccadere nelle prossime ore che ci porteranno verso la fase finale di marzo

CAPRICORNO: qualcosa stride anche nel privato, per i nati sotto questo segno dello zodiaco, forse per questioni legate alla fastidiosa burocrazia. Ci vuole molta cautela con il partner se non vogliono passare il weekend a litigare.

ACQUARIO: sono favoriti i viaggi e gli spostamenti, quindi possono approfittarne per organizzare qualcosa di bello da fare con il partner o con gli amici. Anche le trattative di affari sono favorite in questo periodo, ma il mantra è sempre lo stesso: tenete sotto guardia le finanze.

PESCI: molto interessante questo periodo per i nati sotto questo segno, di crescita e di espansione. Siate prudenti con il partner in queste ore ed eviterete tensioni.