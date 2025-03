Previsioni oroscopo Ada Alberti, cosa accadrà domani 24 marzo

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, la giornata di domani riserverà delle sorprese, sarà un lunedì 24 marzo ricco di sorprese per diversi segni. Saranno centrali come al solito le questioni di lavoro ma anche di amore, dalla Bilancia allo Scorpione, scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

BILANCIA: siate prudenti nel rapporto con il vostro compagno o la compagna. Se devono iniziare una nuova collaborazione qualcosa stride, raccomando ai contratti, meglio leggere anche le più piccole clausole ed essere informati.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno novità importanti sul lavoro, può essere un giorno intrigante per gli affari. Qualcosa si sta muovendo direttamente per loro, ma abbiate cautela nel rapporto con il partner e con gli altri.

SAGITTARIO: la Primavera prenderà il via con la Luna favorevole quindi tutto è più produttivo e vincente. Potranno osare qualcosa in più in campo sentimentale, ci rivela l’oroscopo Ada Alberti.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 24 marzo 2025: cosa accadrà a Pesci e Acquario

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nelle prossime ore, secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno nuove situazioni da affrontare un po’ per tutti i segni, dai Pesci all’Acquario, passando per il Capricorno. Scopriamo cosa potrebbe accadere:

PESCI: il periodo si preannuncia molto interessante per i nati sotto questo segno, saranno giornate di crescita e di espansione. Evitate delle tensioni e siate prudenti con il vostro compagno o compagna di vita.

ACQUARIO: sembrano favoriti i viaggi e gli spostamenti in queste ore, quindi possono approfittarne per organizzare situazioni intriganti da fare con il partner o con gli amici.

CAPRICORNO: nel privato sembra esserci qualcosa che non va, per i nati sotto questo segno dello zodiaco, forse per questioni legate alla fastidiosa burocrazia, affrontate il fine settimana con cautela. Secondo l’oroscopo Ada Alberti potrebbe cambiare qualcosa.