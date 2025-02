Oroscopo Ada Alberti, le previsioni fino al 27 febbraio 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in queste ore, secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno diverse situazioni in evoluzione in particolare per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 27 febbraio 2025. Tanti cambiamenti in arrivo, in particolare per quanto riguarda le questioni di lavoro, ma allo stesso tempo anche per quanto riguarda le situazioni di cuore.

CANCRO: Stelle propizie per questa settimana se desiderate migliorare alcune cose sul piano lavorativo; è ora il momento di lottare e cercare di farsi valere sia nel contesto professionale che nella vita in generale.

LEONE: sono in arrivo delle novità sul lavoro, sarà una settimana piuttosto intrigante, potreste cogliere una mano tesa sempre sul piano professionale, qualcuno potrebbe offrirvi una collaborazione molto stretta.

VERGINE: siate piuttosto cauti in questa fase della vostra vita, le stelle non sembrano sorridervi del tutto in questo momento, quindi cercate di essere il più pazienti possibile.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti, Sagittario in una fase complicata

Nuovo appuntamento dal punto di vista astrologico con le previsioni Oroscopo Ada Alberti, la nota esperta di astri ha fornito delle importanti indicazioni sui vari segni dello zodiaco, nello specifico per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 27 febbraio 2025.

BILANCIA: potrebbe nascere qualche difficoltà soprattutto nel privato; c’è qualcosa che non va ma non vanno prese decisioni. Sul lavoro sono invece favoriti i contatti in questa fase.

CAPRICORNO: per voi vanno bene i contatti sul lavoro ma c’è qualcosa in amore che sembra stridere, forse non è il caso di prendere decisioni importanti nei prossimi giorni al fine di migliorare l’umore reciproco.

SAGITTARIO: vi attraversa una Luna piuttosto complessa in questa fase, il cielo di questa settimana si presenta però bene e potrebbe portarvi qualcosa di buono, restano dei nodi da sciogliere e qualche situazione da risolvere.