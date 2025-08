Oroscopo Ada Alberti, previsioni 3 agosto 2025: Toro stabile, Gemelli pieni di energia e Scorpione verso una decisione importante.

Scopriamo subito cosa dice l’Oroscopo Ada Alberti di oggi, domenica 3 agosto 2025. L’esperta astrologa ci svela i segreti di questo periodo pieno di sorprese, una fine dell’estate che chiama alcuni segni al rinnovamento e alla creatività. Andiamo dunque a vedere le previsioni di Ada Alberti segno per segno.

Oroscopo Ada Alberti 3 agosto 2025, Ariete aiutato dalle stelle!

Cominciamo con i nati sotto il segno dell’Ariete, che stanno per vivere un momento estremamente positivo ma altrettanto caotico. Fortunatamente, le stelle vi aiutano e vi accompagnano nei vostri nuovi progetti. In amore chiarirete i malintesi e le questioni lasciate in sospeso. Per gli amici del Toro, Oroscopo Ada Alberti prospetta un periodo di grande stabilità: finalmente avete imparato a prendervi cura del vostro corpo! Presto riceverete una grandissima sorpresa in ambito amoroso. Siete pronti?

Carissimi Gemelli, dopo un weekend di calma e tranquillità, avete scoperto di essere aperti a nuove conoscenze. Finalmente sentite di avere tanta energia da dedicare ai rapporti, ma cercate di non inondarvi di impegni in questi giorni! Una settimana difficile invece per gli amici del Cancro che secondo l’Oroscopo Ada Alberti sentiranno bisognosi di affetto e per questo un po’ insicuri sul piano sentimentale. In questo periodo state cercando la verità e la chiarezza anche da parte degli amici.

Oroscopo Ada Alberti 3 agosto 2025, Leone nel suo mese fortunato

Il Leone è nel suo periodo migliore, nonchè nel suo mese più fortunato dell’anno! State facendo carriera e vi state mostrando perfetti nei rapporti sociali. Cercate però di non insistere troppo con le vostre manie di protagonismo e obbligatevi a riposarvi un po’ il prossimo weekend. Anche la Vergine si rigenera preparandosi al mese del suo compleanno. In amore siete sempre più pazienti, e state cogliendo i frutti delle vostre abilità organizzative: questo è il periodo perfetto per fare un reset e riordinare la casa!

Tempo positivo anche per i Bilancia. I nati sotto questo segno dovranno sciogliere un po’ di nodi venuti al pettine negli ultimi mesi, e per quanto questo faccia paura, è giusto assecondare il momento. Attenzione però a non farvi influenzare dai colleghi, che spesso cercano di mettervi i bastoni fra le ruote! L’Oroscopo Ada Alberti parla anche degli amici dello Scorpione che stanno imparando a superare i vecchi problemi per abbandonarsi a nuove dinamiche più sane. In questi giorni siete intuitivi e in settimana verrete chiamati a prendere una decisione molto importante.

Oroscopo Ada Alberti 3 agosto 2025: i segni pronti al rinnovamento

Cari Sagittario, dopo questo weekend non mancheranno i cambiamenti: dopo aver riflettuto molto sulla vostra vita, siete finalmente pronti ad agire! I pianeti che transitano nel segno vi rivelano che presto vivrete un grande periodo di svolta, e questo potrebbe voler dire anche una trasformazione in amore. I nati sotto il segno del Capricorno sono chiamati a fare spazio al nuovo: ben accette le pulizie in casa, il riordino dell’agenda e la programmazione di un calendario ben preciso.

Carissimi Acquario, anche voi sulla scia degli ultimi segni vi state rinnovando. Accogliete l’ispirazione ad aprirvi e cambiare idea su alcune cose. E infine, i Pesci, che stanno per fare incontri magnifici. Questo è un ottimo periodo per lavorare sulla vostra creatività, non perdete l’occasione di darvi all’arte! Attenti però a riposare: spesso non sentite in tempo la vostra stanchezza.