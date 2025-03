Previsioni Oroscopo Ada Alberti di venerdì 8 marzo 2025

Nuovi aggiornamenti dal punto di vista astrologico, stando alle indicazioni della nota esperta di astri Ada Alberti spunteranno nuove situazioni per i vari segni dello zodiaco, dall’Ariete al Toro, passando per Gemelli, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

ARIETE: non siete nel momento più facile della settimana, qualche grattacapo potrebbe minare la vostra serenità, fatevi trovare il più lucidi possibile, la nottata passerà, divertitevi più che potete.

TORO: l’amore potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, non sono da escludersi sorprese in tal senso. Riuscirete a mandare avanti un progetto al quale sembrate tenere in maniera particolare, per quanto riguarda il lavoro, continuate così.

GEMELLI: secondo l’oroscopo Ada Alberti il momento non sembra dei più facili, ma anche qui le cose sembrano destinate a cambiare molto presto. Qualche intoppo dal punto di vista burocratico potrebbe presto essere risolto, non demordete.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti, 8 marzo 2025

Proseguendo poi il viaggio tra gli astri, l’esperta di astrologia Ada Alberti ha fornito nuove indicazioni dal punto di vista astrologico. Secondo l’oroscopo Ada Alberti, ci saranno diverse situazioni da affrontare e metabolizzare anche per altri segni dello zodiaco, dal Leone alla Vergine, passando per Cancro, come al solito troveremo protagoniste le questioni di cuore, ma anche quelle riguardanti il lavoro.

CANCRO: stando a quanto rivelato dall’astrologa di Canale5 questo è il momento dell’azione e di portare avanti delle situazioni che ritenete importanti. Potrete già farlo a partire da queste ore.

LEONE: apparite più strani del solito in questo momento, potrebbero nascere degli incontri importanti nei prossimi giorni, sfruttate il campo libero, il cielo potrebbe sorridervi in faccia già a partire dalle prossime ore.

VERGINE: non siete probabilmente nella vostra miglior fase in questo periodo, ma non demordete e presto arriverà anche per voi il momento di raccogliere delle soddisfazioni, qualcuno potrebbe decidere di darvi una mano al più presto.