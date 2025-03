Previsioni Oroscopo Ada Alberti 8 marzo 2025: Sagittario in forma

Sempre tra le pagine astrologiche, l’esperta di astri Ada Alberti ha fornito delle nuove indicazioni astrologiche riguardo ai prossimi giorni. Secondo l’astrologa, la giornata di sabato 8 marzo 2025 potrebbe portare delle importanti novità un po’ per tutti, dal Sagittario che sembra vivere un buon momento di forma, fino all’Acquario, in una fase sicuramente più divertita.

SAGITTARIO: è arrivato un momento di crescita e di espansione, ora cercate di godervi questo momento che stavate aspettando da tanto tempo. Devono solo pazientare un po’ perché non tutti la pensano come voi, cercate di mantenere la tranquillità in questi giorni.

ACQUARIO: il momento sembra interessante e divertente, per quanto concerne la casa potrebbe nascere qualche curiosità, alcuni di voi potrebbero ricevere delle piacevoli sorprese.

CAPRICORNO: è fondamentale per voi mantenere la calma in questa fase, per quanto riguarda i sentimenti il momento potrebbe essere piuttosto complesso, ma vi farete trovare pronti e c’è qualche sorpresa dietro l’angolo che vi attende.

Oroscopo Ada Alberti di domani 8 marzo 2025

Sempre secondo la nota astrologa, la giornata di domani 8 marzo 2025 potrebbe portare in dote qualche altra sorpresa per molti dei segni dello zodiaco. Scopriamo meglio cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno della Bilancia, ma anche Scorpione e Pesci, alle prese con qualche intrigante novità riguardo alla casa.

BILANCIA: un vecchio rapporto non sta andando più come avevate previsto. Forse c’è qualcosa che andrebbe rivisto con molta attenzione. Insomma, non siete nel miglior periodo di marzo ma c’è qualcosa che potrebbe cambiare molto presto.

SCORPIONE: sembra giunto il momento di discutere con il coniuge per quanto concerne l’arrivo di un figlio perché da tempo sentono il bisogno di allargare la famiglia.

PESCI: potrebbe nascere qualche novità riguardante la casa, possibili soddisfazioni in vista per voi in questi giorni.