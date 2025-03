Previsioni oroscopo domani 9 marzo 2025: cosa accadrà

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, stando a quanto fatto trapelare dall’esperta di astri la giornata di domani porterà in dote delle curiosità non indifferenti un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Secondo l’oroscopo Ada Alberti spunteranno a galla delle interessanti situazioni, nonostante qualche segno sia un po’ rimasto indietro in queste giornate. Vediamo cosa accadrà dall’Ariete ai Gemelli:

ARIETE: siete un po’ in difficoltà in questi giorni, ma non demordete, presto inizierà la risalita e otterrete molte notizie positive. Fine settimana in affanno, poi miglioreranno le cose.

TORO: qualche nuova persona potrebbe bussare alla vostra porta, fatevi trovare pronti. Potrete mandare avanti un progetto al quale sembrate tenere in maniera particolare, per quanto riguarda il lavoro, continuate su questa strada.

GEMELLI: non è il vostro momento più facile, cercate però di non demordere e riuscirete a risolvere qualche intoppo dal punto di vista burocratico. Le cose inizieranno ad andare meglio e ritroverete freschezza.

Previsioni oroscopo Ada Alberti 9 marzo: Cancro si porta avanti

Novità in arrivo per la giornata di domani 9 marzo, secondo l’oroscopo Ada Alberti ci imbatteremo in una serie di situazioni molto interessanti per altri segni dello zodiaco, a partire dal Leone fino al Cancro, che tornerà a galla dopo qualche difficoltà affrontata negli ultimi giorni.

CANCRO: per voi questo è il momento dell’azione e di portare avanti delle situazioni che ritenete importanti. Potrete già farlo a partire da queste ore, ci sono delle situazioni che potrebbero sorridervi.

LEONE: sembrate più strani del solito in questo momento, potrebbero venire fuori degli incontri importanti nei prossimi giorni, sfruttate il campo libero, il cielo potrebbe sorridervi in faccia già a partire dalle prossime ore e una serie di novità sembra in arrivo.

VERGINE: secondo l’oroscopo Ada Alberti non sembra probabilmente la vostra miglior fase in questo periodo, ma non demordete e presto arriverà anche per voi il momento di raccogliere delle gioie sul lavoro.