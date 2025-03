Previsioni oroscopo Ada Alberti, cosa potrebbe accadere il 9 marzo 2025

Novità in arrivo per la giornata di domenica 9 marzo 2025 dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Ada Alberti nella giornata di domani ci imbatteremo in una serie di cambiamenti e sorprese un po’ per tutti i segni, dal Sagittario al Capricorno, alle prese con novità di diverso genere, dall’amore alle questioni di lavoro:

SAGITTARIO: ora provate a godervi questo momento che stavate aspettando da molto. Alcuni di voi dovranno solo pazientare un po’ perché non tutti la pensano come voi, cercate di mantenere la tranquillità in questi giorni e sarete ripagati.

ACQUARIO: la giornata secondo l’oroscopo Ada Alberti si preannuncia interessante e divertente, per quanto concerne la casa potrebbe nascere qualche curiosità, alcuni di voi potrebbero ricevere delle piacevoli sorprese.

CAPRICORNO: si rivelerà fondamentale per voi mantenere la calma domani, per quanto riguarda i sentimenti il momento potrebbe essere piuttosto complesso, ma vi farete trovare pronti e c’è qualche sorpresa dietro l’angolo per voi.

Oroscopo Ada Alberti 9 marzo 2025, cambiamenti in arrivo per Bilancia

Non sono finite qui le sorprese e le novità, perché la giornata di domenica 9 marzo 2025 potrebbe portare in dote una ventata di freschezza e cambiamenti anche per i nati sotto il segno della Bilancia, così come per Scorpione e Pesci:

BILANCIA: qualcosa non sembra andare nel verso giusto, c’è qualcosa che andrebbe rivisto con molta attenzione. Insomma, non siete nel miglior periodo di marzo ma c’è qualcosa che potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.

SCORPIONE: sembra giunto il momento di discutere con il coniuge per quanto riguarda l’arrivo di un figlio perché da tempo sentite il bisogno di allargare la famiglia.

PESCI: secondo l’oroscopo Ada Alberti potrebbe nascere qualche novità riguardo alla casa, possibili soddisfazioni in vista per voi in questi giorni, ci saranno delle questioni da affrontare e dei cambiamenti.