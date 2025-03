Previsioni oroscopo Ada Alberti, cosa accadrà il 28 marzo 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nella giornata di domani 28 marzo 2025. Secondo le previsioni oroscopo Ada Alberti non mancheranno dei colpi di scena sia in amore, che per quanto riguarda le questioni di lavoro.

ARIETE: Il 29 la Luna entra neo vostro segno e il 30 anche nettuno entra nel vostro segno. Questo significa che potete iniziare la scalata verso il successo concentrando le energie nel 29 marzo, giorno decisamente fortunato della settimana.

TORO: siete affidabili e rimasti con i piedi per terra, il Toro potrà sfruttare questa settimana per le relazioni interpersonali. Favoriti i contatti di lavoro che potrebbero essere importanti anche in futuro.

GEMELLI: la settimana è decisamente favorevole per la sfera sentimentale dei nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti. Se avete subito una delusione.

CANCRO: per i nati del segno non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Le stelle vi invitano ancora a stare attenti sull’ambiente lavorativo e a non fidarvi di nessuno.

LEONE: sono giorni fortunati per i nati del segno, sia in amore che sul lavoro. Chi vuole rimettersi in gioco aprendo nuovamente il cuore all’amore potrà farlo con il benestare delle stelle.

Novità in arrivo anche per gli altri segni dello zodiaco, la giornata di domani 28 marzo 2025 porterà in dote una serie di novità e cambiamenti decisamente interessanti. Secondo l’oroscopo Ada Alberti, anche i nati sotto il segno della Vergine si imbatteranno in una serie di sorprese.

VERGINE: dovete stare particolarmente attenta ai rapporti lavorativi. Le stelle vi consigliano di essere piuttosto cauti in questo periodo.

BILANCIA: c’è qualcosa che non sembra andare, ma non vanno prese decisioni. Sul lavoro sono invece favoriti i contatti e potrebbe nascere qualcosa di intrigante.

SCORPIONE: Amore favorito, anche la trasgressione e i progetti di coppia sono al top nei prossimi giorni. Alcuni possono pensare al matrimonio.

SAGITTARIO: molto curioso il cielo di questa settimana per quanto riguarda gli aspetti passionali e l’amore in generale. Attenzione al lavoro per la fase di luna nuova un po’ complessa; c’è qualcosa da risolvere.

CAPRICORNO: bene le questioni di lavoro, ma in amore che stride, forse non è il caso di prendere decisioni importanti nei prossimi giorni al fine di migliorare l’umore reciproco.

ACQUARIO: il periodo sembra favorevole, sia in amore che nel lavoro; vi sentite vincenti e anche intriganti, forse più del solito in questo momento.