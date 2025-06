Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Ada Alberti non mancheranno colpi di scena in vista della giornata di domani 7 giugno 2025. Secondo il noto esperto di astri arriveranno delle situazioni interessanti per molti dei segni dello zodiaco, dall’Ariete passando per Toro e Vergine, ma anche Leone e Bilancia. Vediamo più nel dettaglio cosa prevedono gli astri e la nota astrologa:

ARIETE: cercate di essere cauti nelle questioni collaborative. Favoriti i colloqui in questo periodo, sono ore roventi sotto questo fronte e vedremo cosa potrebbe accadere.

TORO: Venere entra a far parte del vostro segno e piano piano vi riprenderete: ritornerà l’ottimismo ma i benefici li avrete dalla prossima settimana.

GEMELLI: Venere vi premia ancora: sì all’amore, ai divertimenti, ai flirt ma anche alla creatività e ai viaggi. E perché no, potrete riuscire anche ad ottenere degli incarichi notevoli.

CANCRO: Migliora la situazione in campo sentimentale, però attenzione, siate più concentrati sulle questioni affaristiche e professionali.

LEONE: Ancora favoriti l’amore e i divertimenti, oltre a contratti in vista, quindi avanti tutta, tirate avanti e vi toglierete qualche gioia a breve.

VERGINE: Ancora cautela nelle questioni legali: qualcosa si muove a vostro favore, però siate più concentrati, dovete sapere bene quello che volete per il vostro futuro.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 6 giugno 2025: dallo Scorpione ai Pesci

Sempre secondo la nota esperta di astri Ada Alberti, le prossime ore si preannunciano roventi dal punto di vista astrale. Secondo l’oroscopo Ada Alberti ci saranno grossi cambiamenti in arrivo per diversi segni dello zodiaco, dallo Scorpione ai Pesci, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere secondo l’astrologa:

SCORPIONE: Qualcosa sicuramente migliora ma attenti ai rapporti sentimentali: un po’ più di egoismo? Attenzione, meglio di no.

SAGITTARIO: Ancora favorito il lavoro creativo, il divertimento e gli svaghi ma ci sono buone nuove in campo lavorativo.

CAPRICORNO: Arrivano buone nuove in campo lavorativo ma cautela nelle questioni ancora legate alla casa.

ACQUARIO: Arrivano buone nuove, correrete di qua e di là, quindi mi raccomando: siate ben svegli per cogliere delle buone occasioni.

PESCI: ancora qualche difficoltà in campo burocratico: dalla prossima settimana andrà meglio anche l’amore.

BILANCIA: favorite ancora le questioni professionali, soprattutto tra il 5 e il 6, ma anche questioni affaristiche, lavorative e finanziarie, molto molto positive