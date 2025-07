Oroscopo Ada Alberti, le previsioni della settimana fino al 22 luglio 2025: dall'Ariete alla Vergine, passando per Leone e Toro

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per la settimana 15-22 luglio, nel suo consueto intervento su Canale Cinque a Morning News, l’esperta di astri Ada Alberti ha fornito aggiornamenti riguardo all’oroscopo. Dall’Ariete ai Gemelli, saranno giornate cariche di appuntamenti ed emozioni un po’ per tutti, sia in amore che sul lavoro.

ARIETE: qualche piccolo attrito in famiglia spunterà a galla ma tutto si risolverà, occhio alle giornate di sabato e giovedì, non mancheranno divertimenti e belle emozioni. Occhio alle spese.

TORO: su lavoro luglio sarà un mese interessante ed evolutivo, osate e otterrete delle belle gratifiche. Fatevi trovare pronti in questa fase di vita.

GEMELLI: avete voglia di ottenere delle belle ricompense ma non è il momento adesso per questo. Domenica potrà essere una giornata importante per divertirvi e flirtare.

Oroscopo Ada Alberti, le indicazioni per Cancro, Leone e Vergine fino al 22 luglio 2025

Non è finita qui, nei prossimi giorni spunteranno a galla delle novità anche per i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine, che avranno un bel da farsi ma godranno anche di buone emozioni. Secondo l’oroscopo Ada Alberti riuscirete a ritagliarvi dei bei momenti, allo stesso tempo otterrete delle ricompense sul lavoro.

CANCRO: potrete riuscire a ottenere degli impieghi part time, forse su lavoro c’è ancora qulcosa che non vi torna ma riuscirete a ritagliarvi delle belle soddisfazioni in questa fase.

LEONE: è un periodo entusiasmante, riuscirete a divertirvi, occhio a qualche sposa di troppo. Avete un oroscopo entusiasmante, riuscirete a portare avanti dei progetti.

VERGINE: occhio ai soldi e a qualche spesa di troppo, evitate le liti con qualche parente in famiglia che potrebbero portarvi nervosismo inutile.