Oroscopo Ada Alberti, previsioni fino al 22 luglio 2025: dalla Bilancia ai Pesci, ecco che cosa accadrà

Oroscopo Ada Alberti, previsioni fino al 22 luglio 2025: da bilancia a Capricorno

Novità interessanti in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni Oroscopo Ada Alberti ci saranno delle situazioni da monitorare e tanti cambiamenti per quanto riguarda la settimana 15-22 luglio 2025.

BILANCIA: colpi di fulmine, è un grande periodo per uscire e divertirvi, siate più prudenti invece per quanto concerne il lavoro. Occhio alla professione.

SCORPIONE: siete in grande evoluzione, mettetevi in gioco in qualcosa di diverso. A volte siete pessimisti, cercate di darvi da fare anche sul fronte dei viaggi, otterrete molto e osate il più possibile.

CAPRICORNO: c’è un cambio di rotta sulle collaborazioni sul lavoro, dovrete dialogare un po’ per capire qualcosa di più in merito a una situazione un po’ strana.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti, 15-22 luglio 2025: da Sagittario a Pesci

Non è finita qui, secondo le previsioni Oroscopo Ada Alberti ci saranno delle situazioni da monitorare, dal Sagittario ai Pesci. Ecco cosa potrebbe accadere in questi giorni di luglio:

SAGITTARIO: cautela sul lavoro, c’è qualche novità che bussa alla vostra porta sul lavoro, dovrete dialogare un po’. Prestate attenzione a tutto ciò che vi circonda in questa fase.

ACQUARIO: giovedì e domenica le cose potrebbero andare particolarmente bene. Si chiude una porta e si apre un portone, divertimento e soldi in arrivo, andrà tutto meglio.

PESCI: qualche intoppo a fine settimana in campo collaborativo ma anche con il partner, servirà calma e un po’ di pazienza per superare il momento non facile.