Oroscopo di agosto 2025 di Mauro Perfetti: previsioni di tutti i segni da Ariete a Pesci: fortunati Pesci e Ariete, amore top per Sagittario e Toro

L’estate è tempo di relax e spensieratezza ma anche dell’oroscopo di agosto 2025 di Mauro Perfetti, è un periodo di bilanci e previsioni in attesa della ripartenza di settembre, e qual è un ottimo modo per ripartire se non osservare gli Astri e le Stelle e scoprire che cosa ci dicono per il mese d’agosto soprattutto su amore, fortuna ed anche i prossimi progetti lavorativi? Vediamo dunque le previsioni di tutti i segni da Ariete a Pesci per il mese di agosto

Oroscopo agosto 2025 di Mauro Perfetti: previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Le Stelle proteggono le relazioni ben assortite ma per quelle che traballano è necessario stare attenti. Per i single possono esserci dei flirt estivi soprattutto il 25 può esserci l’incontro giusto.

TORO: Grazie a Venere dal Cancro sono previsti dei cambiamenti in meglio per le coppie ma anche voi dovete impegnarvi. Per i single si intravedono amicizie da coltivare e incontri da approfondire.

GEMELLI: L’oroscopo di agosto ti dà una marcia in più per trascorrere delle vacanze vivaci e spensierate, la sintonia nella coppia si preannuncia frizzante mentre il cuore dei single è pronto a mettersi in gioco in attesa dell’incontro perfetto.

CANCRO: Mese favorevole per essere incoronati Re o Regine di cuori, il rapporto di coppia andrà sempre più a migliorare ma saranno l’affetto e l’attrazione che vi terranno uniti soprattutto nelle difficoltà. I single grazie a Venere moltiplicano le possibilità di incontrare la persona giusta.

LEONE: Le Stelle ti incoronano Re o Regina delle vacanze, in amore punta sull’essenza e non lasciarti influenzare dall’apparenza. Per i single ci penserà il destino a farvi incontrare o rincontrare la persona giusta.

VERGINE: Agosto è promettente per rigenerarti con chi ti fa stare bene ma anche per sganciarti da chi hai idealizzato, per i single tutto è pronto ad incontrare l’uomo giusto anche grazie all’aiuto degli amici.

BILANCIA: Mese ideale per ricaricare le pile mentre in amore i rapporti vanno avanti alla ricerca della spensieratezza. Tuttavia per i rapporti meno sinceri ci penserà Venere in Cancro ad aprirti gli occhi. Divertimento per i single.

SCORPIONE: Amore a gonfie vele per tutto il mese, per chi è in coppia tante opportunità per progettare il futuro mentre chi è single avrà Venere in Cancro a decretare la fine della ‘singletudine’

SAGITTARIO: Le Stelle sono pronte a darti una mano per ravvivare l’alchimia con il partner giusto e mettere alla prova chi non ti convince più. Flirt in vista per i single.

CAPRICORNO: L’oroscopo di agosto di Mauro Perfetti vi invita a staccare la spina ed a pensare di più all’amore, se in coppia è tutto ok la pausa sarà rigenerante ma se siete in crisi è meglio organizzare vacanze separati.

ACQUARIO: La Luna Piena e Marte possono aiutarti a favorire una migliore intesa con il partner o sostituirlo con chi problemi non ha, per i single frizzanti avventure in vista soprattutto dopo il 25.

PESCI: Il mese farà un gran bene al cuore, alla mente ed al portafoglio soprattutto grazie a Venere nel Cancro, incontri speciali per i single.