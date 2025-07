Oroscopo agosto 2025, previsioni denaro e fortuna: dal Sagittario ai Pesci, passando per Acquario e Bilancia

Si avvicina l’inizio del mese di agosto e le previsioni delle prossime settimane riguardo denaro e fortuna sono particolarmente interessanti per molti dei segni dello zodiaco. L’oroscopo agosto ci anticipa alcune novità, a partire dai nati sotto il segno dell’Ariete:

ARIETE: i soldi tornano a bussare alla vostra porta, sarà un mese di risalita dopo alcune difficoltà incontrate. Ricaricate le pile.

TORO: la stabilità è ancora una volta la forza principale. Gli introiti di denaro sono alle porte, finalmente riuscirete ad ottenere un po’ di relax.

GEMELLI: agosto si preannuncia un mese redditizio per voi, aprite la cassa. La fortuna sta con voi.

LEONE: avrete grandissime soddisfazioni in ambito professionale e introiti importanti dal punto di vista economico. Sarà un mese solare per voi.

CANCRO: cercate di lasciare i problemi alle spalle e staccate la spina, riuscirete a trarre beneficio dal mese di agosto sia dal punto di vista della fortuna che da quello economico.

VERGINE: il mese di agosto sarà il periodo migliore per conservare l’equilibrio ed evitare decisioni impulsive, specialmente se riguardano investimenti importanti.

Oroscopo agosto 2025, previsioni denaro e fortuna: dal Sagittario ai Pesci

Non è finita qui, scopriamo cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane secondo l’oroscopo agosto 2025. Tante novità e cambiamenti interessanti sono alle porte:

SAGITTARIO: la voglia di libertà per voi è davvero grande. Prestate attenzione alle finanze: è meglio utilizzare app e strumenti per tenere tutto sotto in ordine e sotto controllo.

PESCI: riuscirete a liberarvi di un rapporto che era ormai da troppo tempo in crisi. Sarà un sospiro di sollievo importante.

SCORPIONE: è il momento ideale per sbloccare alcune situazioni che erano rimaste nel limbo. Evitate le incertezze, è un dentro o fuori a tutti gli effetti. Avrete degli introiti importanti.

CAPRICORNO: riuscirete a vivere il mese di agosto in maniera innovativa. Siate disponibili, ma non troppo.

ACQUARIO: è il vostro mese dell’innovazione. Avrete delle idee davvero eccezionali e risvolti ottimi con il vostro partner.

BILANCIA: proteggete la vostra vita privata, potrete piazzare dei colpi importanti a livello economico.