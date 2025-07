Oroscopo agosto 2025 Simon & the stars, dall'Ariete all'Acquario. Novità in arrivo nella seconda parte d'estate

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per i lettori e seguaci dell’oroscopo di Simon & the stars. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci saranno dei cambiamenti non indifferenti per quanto riguarda il mese di agosto. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere un po’ a tutti i segni, dall’Ariete alla Vergine, passando per Pesci e Scorpione:

ARIETE: fate buon viso a cattivo gioco, non lasciate il certo per l’incerto, presto potrebbero esserci anche delle nuove occasioni.

TORO: fate un bilancio su ciò che avete fatto fino ad ora, poi recuperate le energie perse negli ultimi mesi. Sarà questo il modo per raccogliere nuove informazioni su di voi.

GEMELLI: partite e staccate la spina, non potreste fare una cosa più giusta. Vivrete delle passioni intriganti ad agosto, vedremo se durature o occasionali.

CANCRO: secondo l’oroscopo di agosto il cielo sembra promettere molto bene dal punto di vista sentimentale, fatevi trovare pronti. Sarà possibile innamorarsi in spiaggia, perché no?

LEONE: mese buono per fare cassa, in amore invece tuffatevi a capofitto e qualcosa di guadagnato arriverà. Forse avete un partner un po’ limitante, in quel caso dateci un taglio.

VERGINE: situazione professionale che sembra sorridervi, forse avete giudicato troppo in anticipo una persona che potrebbe avere qualcosa da dirvi ora.

Oroscopo agosto 2025 Simon & the stars, dall’Acquario ai Pesci

Sempre secondo il noto esperto di astri scopriamo che nelle prossime giornate protrano esserci delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, dei Pesci e dello Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni oroscopo agosto 2025 .

PESCI: ritrovate armonia e serenità con il vostro partner e con i familiari. Qualcuno potrebbe fare ritorno alla terra di origine nel corso del tempo.

BILANCIA: avete voglia di far scorrere le cose nella maniera giusta, cercate un piano B se lo ritenete necessario.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo di agosto il prossimo sarà un mese molto importante. I trasferimenti e i traslochi faranno parte del vostro quotidiano probabilmente, cercate di vivere tutto con magia.

SAGITTARIO: sarà il riscatto del vostro cuore, rimettevi in gioco e fate chiodo scaccia chiodo se lo ritenete utile.

CAPRICORNO: il mese di agosto sulla carta potrebbe essere tranquillo, le novità grosse le troveremo a settembre. Le coppie fragili potrebbero dire basta in questo momento.

ACQUARIO: avete voglia di innamorarvi e non lo nascondete di certo, chissà che agosto non possa portare qualche lieta notizia a riguardo.