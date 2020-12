Oroscopo Aquario 2021, Paolo Fox/ Lavoro e nuovo disco: sarà l’anno di Vasco Rossi?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Acquario: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Paolo Fox, nelle sue previsioni per il 2021 per l’Acquario, invita ad avere coraggio per mettere in atto un’importante trasformazione esistenziale. In Amore prevale un desiderio di cambiamento e la presenza di Venere nel segno porta passione, anche un possibile ritorno di fiamma. Attenzione a non complicarsi la vita da soli, Urano e Saturno sono dissonanti.

Amore: cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox?

Paolo Fox nell’oroscopo 2021 invita a riflettere molto bene prima di mettere in discussione un sentimento, per un consolazione fugace. Per quanto riguarda la vita di coppia la presenza di Saturno aumenta il senso di responsabilità anche in amore: c’è chi metterà su famiglia e chi penserà a un figlio. Il suggerimento è di assecondare il cielo, che può indicare la strada giusta.

Lavoro e Salute: grandi cambiamenti e nuovo stile di vita secondo l’oroscopo 2021

Per quanto riguarda il Lavoro il 2021 sarà un anno importante, ci sarà la possibilità di aprire nuove strade, ma con impegno costante. Tra il 10 e l’11 febbraio ci sarà grande la congiunzione planetaria che porterà un cambiamento profondo. È difficile non avere qualche vantaggio da Marte, Giove e Saturno favorevoli assieme al Sole. A Giugno bisognerà prestare attenzione ai rapporti lavorativi, mentre Ottobre sarà il momento migliore per affermare le proprio idee. Per l’oroscopo 2021 di Paolo Fox sarà un anno promettente ma ci sono ancora molte cose da cambiare, occorre diplomazia. Per quanto riguarda la Salute Paolo Fox suggerisce di cambiare stile di vita.

Oroscopo Acquario: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Vasco Rossi?

Vasco Rossi, nato il 7 febbraio 1952, è del segno dell’Acquario. Il 2020 è stato un anno faticoso per il mondo della musica: tanti i concerti rimandati o annullati. Il cantante di Zocca non aveva in programma concerti, ma come tanti artisti si è ritrovato a revisionare i suoi progetti. Come aveva anticipato Paolo Fox nelle sue previsioni dell’Oroscopo 2020 l’Acquario doveva puntare sula progettualità, in quanto i progetti eccitano la mente. E così è stato anche per Vasco Rossi: costretto dal Covid lontano dai palchi, il Blasco si è messo a scrivere. Il 1° gennaio uscirà “Una canzone d‘amore buttata via!”, il suo nuovo singolo che sarà la sigla di “Danza con me” il programma di Roberto Bolle in onda su Rai 1 la prima sera dell’anno nuovo. Dopo l’estate arriverà i nuovo disco.

Lavoro: soddisfazioni e riconoscimenti per Vasco

Nonostante tutto il 2020 si conclude in modo positivo per Vasco Rossi. Il cantautore ha ricevuto il “Premio Tenco 2020”, riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Qualche settimana fa Vasco ha anche ricevuto il Nettuno d’Oro dal Sindaco di Bologna: “Sono onorato e felice di ricevere questo premio dalla città che mi ha accolto e nutrito e cresciuto e alla fine mi ha adottato”, ha scritto sui suoi canali social. Come aveva annunciato Paolo Fox nell’oroscopo 2020 degli Acquario è stato caratterizzato da una rielaborazione della vita professionale, come ha confermato l’anno appena trascorso di Vasco Rossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA