Oroscopo Ariete 2021, Paolo Fox Domenica In/ Guillermo Mariotto, passione e libertà!

Oroscopo Paolo Fox 2021, Ariete: amore e lavoro, cosa accadrà nel nuovo anno

Con Guillermo Mariotto in collegamento a Domenica In, Paolo Fox ha stilato l’oroscopo 2021 anche per il segno dell’Ariete. Iniziate un anno molto particolare dato che la vostra luna è entrata nel segno dell’acquario e questo vi porta ad avere non solo quella tenacia che è tipica del vostro segno, ma al contempo anche quel pizzico di follia che caratterizza l’acquario. Come nel caso di Guillermo Mariotto, avrete un anno in cui la passione e la voglia di libertà si fondono al fine di offrirvi quell’energia che vi permetterà di superare qualunque tipologia di ostacolo.

In particolare l’oroscopo Paolo Fox ricorda che il 2020 è stato un momento di difficoltà in cui ogni realtà affrontata sembrava difficile, ciò era dovuto alla presenza di un pianeta come Saturno che contrastava il vostro segno. Naturalmente questo non portava per forza una negatività in ogni cosa che dovevate vivere, dato che come ariete riuscite sempre in tutto quello che fate.

Oroscopo Ariete, le previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno

L’opposizione di Saturno ha determinato per tutto l’anno precedente la necessità di dover utilizzare tutte le vostre energie per riuscire a realizzare i vostri progetti. Una realtà che vi ha portato una certa stanchezza, e che si è trascinata per tutto l’anno sia per quanto riguarda l’ambito sentimentale, sia per ciò che concerne il lavoro. Il 2021 si prospetta per l’Ariete sin da subito con un grosso rinnovamento in tutti gli ambiti della vostra vita, un qualcosa di possibile grazie al fatto che siete illuminati dal Sole e da Marte, i quali vi offrono un’energia in più che vi permetterà di affrontare qualunque ostacolo e di superarlo. Come spiega Paolo Fox nel suo oroscopo il vostro segno è quello dei combattenti, ma quest’anno sarà ancora più ricco di energia e di voglia di vincere e quindi potete essere considerati dei veri e propri guerrieri. Inoltre l’influsso della luna in acquario vi concederà anche quel pizzico di follia che è caratteristica di questo segno e grazie al quale potrete quindi affrontare tutti coloro che vi sono intorno, aggiungendo al vostro modo di essere anche la provocazione che non vi appartiene.

Amore: nuovi stimoli in arrivo

Stando all’oroscopo Paolo Fox proprio l’acquario (segno che vi influenzerà) è colui che si diverte volto nel stuzzicare le persone, non criticandole, ma stimolandole dal punto di vista sentimentale. In questa prospettiva avrete nel vostro rapporto con le persone una spinta in più. Infine questo influsso vi offrirà quell’energia in più che vi permetterà di allontanare le fatiche del 2020 e vivere in pieno questo nuovo anno. Dal punto di vista sentimentale le cose cambieranno in positivo, mettendo da parte i dubbi e le incertezze che hanno caratterizzato l’anno precedente e offrendovi nuove opportunità.



