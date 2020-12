Oroscopo Ariete 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Francesco Oppini si sposerà con Cristina Tomasini?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Ariete: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Il 2021 sta per iniziare e i nati sotto il segno dell’Ariete si accingono a salutare il 2020, un anno in cui, come tutti, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà. Ma il nuovo anno porterà con sé mesi molto positivi. Vediamo quali sono le previsioni dell’Oroscopo 2021 di Paolo Fox per il segno dell’Ariete. Marzo si prospetta come il mese più adatto per riaprire il proprio cuore. Dopo sabato 20 marzo si potrà ragionare sul futuro della coppia.

Amore: cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox?

In Amore non bisogna mai abbassare la guardia: Venere nel segno negli ultimi 10 giorni del mese di Marzo potrebbe portare con sé nuove tentazioni. La vita di coppia, come rivela l’oroscopo di Paolo Fox 2021, potrebbe essere condizionata da qualche polemica nel mese di settembre: ci sarà bisogno di solidarietà e diplomazia per affrontare insieme le questioni. Dal punto di vista lavorativo a febbraio continua il transito di Saturno e Giove, che permetteranno di sanare qualche conto in sospeso. Intono all’11 febbraio ci saranno 6 pianeti su dieci favorevoli: sarà un momento di grande carica di energia. Anche Marte aiuterà dal punto di vista finanziario.

Lavoro: nuove occasioni in arrivo? Secondo l’oroscopo 2021…

Aprile è il mese dell’Ariete: i nati sotto questo segno vivranno una sensazione di grande forza ed energia grazie al Sole che transita nel segno. Invece Luglio sarà un mese importante per le trattative e le relazioni, occhio però alle spese. Per quanto riguarda la salute, il 2020 è stato un anno di grandi privazioni. I primi mesi 2021 stando all’oroscopo Paolo Fox serviranno a recuperare le energie.

Oroscopo Ariete: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Francesco Oppini?

Francesco Oppini, nato il 6 aprile 1982, è del segno dell’Ariete. Il figlio di Alba Parietti si è rivelato uno dei personaggi emergenti di questo 2020, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un anno fa l’oroscopo Paolo Fox aveva annunciato un anno particolare per i nati sotto il segno dell’Ariete. Dal punto di vista sentimentale Fox aveva invitato gli innamorati a sollecitare in modo positivo una bella relazione: Oppini è fidanzato da anni con Cristina Tomasini. I due dopo aver vissuto a lungo separati in questo 2020, causa lockdown prima e Grande Fratello Vip dopo, non hanno mai messo in dubbio il loro rapporto. Francesco ha lasciato la casa del GF di sua spontanea volontà proprio per poter tornare dalla fidanzata a cui ha fatto dono di un anello, come segno del suo amore.

Lavoro: cosa succederà dopo il Grande Fratello vip?

Dal punto di vista lavorativo il 2020 ha portato grandi novità per Francesco Oppini, grazie proprio alla partecipazione al reality di Canale 5. Anche se non sarà il vincitore, Oppini si è fatto conoscere per la sua personalità e non solo per essere il “figlio di”. Inoltre grazie all’amicizia nata nella casa con Tommaso Zorzi ha mostrato anche il suo lato più sensibile e divertente. Francesco Oppini e la fidanzata Cristina non hanno nascosto il desiderio di diventare genitori, il 2021 realizzerà questo sogno?



