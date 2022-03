Oroscopo Barù gela Jessica: “Cerchi troppo l’amore”/ “Prosegui cammino in solitaria”

L’oroscopo dell’amore di Barù Gaetani è stato una vera e propria doccia fredda per Jessica Selassié: l’ennesimo segnale che la loro storia al Grande Fratello Vip non spiccherà mai il volo. La Princess, infatti, si è rivolta al coinquilino per avere un “consulto”, ma non ha ricevuto altro che frecciatine, con tanto di riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi nella capanna costruita in salone. Le sue parole hanno letteralmente raggelato la bella etiope, che da parte sua spera ancora che con il nipote di Costantino della Gherardesca possa davvero nascere qualcosa di reale.

“L’amore che cercavi non esiste. Castelli e capanne non sono servite per appagare la tua anima. Vivi di più te stessa e prosegui il tuo cammino in solitaria”, queste sono state la parole dure del food blogger alla principessina. La povera Jessica Selassié non è rimasta certamente entusiasta della rivelazione, tanto che ha provato a chiedere ulteriori informazioni in merito. La risposta di Barù Gaetani, tuttavia, è stata ancora più agghiacciante.

Oroscopo Barù gela Jessica: “Cerchi troppo l’amore”. Poi la battuta sull’igiene

I consigli sull’amore dell’oroscopo di Barù Gaetani a Jessica Selassié non si sono limitati a quello che riguarda la relazione tra i due coinquilini del Grande Fratello Vip, bensì hanno toccato anche temi piuttosto personali per la Princess. In particolare quello relativo alla pulizia. “Prima cosa per l’amore, bisogna lavarsi i denti. Lei se li è lavati prima di chiedere il consulto?”, ha chiesto ironicamente il nipote di Costantino della Gherardesca. L’etiope, da parte sua, ha annuito e ha precisato: “Io me li lavo ogni mattina”, un po’ basita.

Barù Gaetani è successivamente tornato sul focus principale della conversazione, ovvero i sentimenti di Jessica Selassié. “L’amore lei lo cerca troppo, non lo deve cercare”, ha concluso. Insomma sembra che ancora una volta sia stato messo un freno alla storia tra i due, da tempo caratterizzata da alti e bassi.



